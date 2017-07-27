Тест-драйвы

Schindelhauer Viktor: кажущаяся простота

Тестируем минималистичный, но очень стильный велосипед с одной скоростью

Если протестированный нами только что горный электровелосипед Specialized – образец последних веяний, Schindelhauer Viktor, напротив, максимально близок к истокам современного велосипеда. Это односкоростной городской ригид, конвертируемый в фикс (велосипед без свободного хода) переворотом заднего колеса системы флип-флоп. Велосипеды Schindelhauer возит в Россию из Германии магазин Мосгорбайк.

Кажущаяся простота

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Старший веб-редактор
Рост 180 см
Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Он далеко не прост, этот минималистичный немец цвета оружейного металла.

Самое необычное – трансмиссия: здесь не цепь, а зубчатый ремень, причем не простой, а Gates Carbon Drive - карбоновый с центрирующей канавкой. Легкий и очень жесткий ремень дает постоянный высокий КПД (что хорошо чувствуется), не нуждается в смазке, не боится воды, почти бесшумен, радикально меньше изнашивает шестеренки. Заявленный ресурс - до 30 000 км, это полдесятка цепей при очень бережной эксплуатации. Правда, такое решение недешево, требует точного контроля натяжения (настраивается как автомобильный ремень ГРМ – по резонансной частоте) и специальной разъемной рамы.

Но если рама такая, как у Viktor, я всеми руками за. Высокий инженерный уровень виден всюду. Это и удобная фирменная система натяжения ремня с «крокодилом» (зубчатая гайка – зубчатая рейка), и фигурная вставка в разъем рамы, и крепление крыльев, и скрытый зажим подседельника. Чистые, но изысканные, вовсе не примитивные линии.

На ходу рама тоже прекрасна. Не знаю, как этого добились, но жесткая, быстрая, отзывчивая алюминиевая конструкция с жесткой вилкой вполне комфортна! Никакого зуда на руле, даже на фрезерованном асфальте! В сочетании с качественными фирменными втулками и педалями (редкость по нынешним временам), крепкими ободами и интегрированным выносом это дает очень легкий, маневренный, прочный, быстрый городской велосипед. Ехать на нем 30 км/ч можно безо всякого напряга.

Но как же это - ездить по Москве на одной передаче, а тем более без свободного хода? – спросят нас. Как оказалось, вполне можно и даже практично. Передача подобрана удачно, усилия велосипедиста ничто не съедает, на переключение не отвлекаешься - и скромные московские горки преодолеваются неожиданно легко. Главное, заезжать на них ходом. Но и это не столько раздражает, сколько дисциплинирует, а средняя скорость оказывается выше, чем думаешь.

Режим фикса - отдельное приключение. Поначалу было страшно, особенно когда я понял, что рефлекс выдергивания ноги назад из мягкого туклипса мною утрачен навсегда. Но с контактными педалями дело пошло на лад, и за три дня тренировок я стал уверенным фиксером и даже освоил все три вида торможения ногами и задним колесом. Что же, могу подтвердить: фикс - это никакая не хипстерская блажь!

На фиксе удивительным образом точно чувствуешь, сколько энергии у велосипеда, поэтому подъемы проходятся даже легче, чем в варианте со свободным ходом. И еще - это великолепный тренажер, который улучшает твой стиль езды. Тут надо правильно рассчитывать начало торможения, фазу педалей при повороте и проезде бордюра, наконец, фикс стимулирует тебя поддерживать постоянную скорость. С практикой скорость становится не только постоянной, но и высокой. Реально становишься лучшим велосипедистом! Да, это непросто, но это fun! Который сложно передать словами и который нужно обязательно попробовать.

В общем, это один из немногих велосипедов, который мне безоговорочно понравился и в котором мне вообще ничего не хочется менять. Если сравнивать Schindelhauer Viktor с автомобилем - то с каким-нибудь классическим маленьким Porsche годов из 60-х. Да, он дорог и требователен к водителю/седоку. Но дает ему еще больше.

Легок и красив

Антон Федоров
Антон Федоров

Frontend-разработчик Рост 190 см

Пожалуй, это самый красивый велосипед, который я видел. Минималистичный дизайн серой рамы и руля, неброские крылья и карбоновая ременная система — эти штуки не оставляют равнодушным при первом взгляде. И это не только мое мнение: это подтверждается взорами и вопросами окружающих людей на светофорах.

Учитывая, что производитель позиционирует этот байк как фикс, его можно превратить в single speed просто перевернув заднее колесо другой стороной. В таком состоянии я его и получил. И нисколько не расстроился, так как на фиксе я ни разу не катался, а времени было в обрез.

Выехав из редакции, я сразу же направился в сторону центра, поближе к велодорожкам. Несмотря на то что это single speed, это не мешало бодро набирать скорость по широким улицам на своих двух, неохотно сбавляя ее на светофорах. Шоссе - это, конечно, хорошо, но чем ближе к центру, тем больше обочины скрываются за ремонтными заграждениями. Благо вес велосипеда (8,6 кг) позволяет взять его в одну руку, а в другой держать телефон и смотреть пути объезда с более-менее адекватной дорогой.

Добравшись до Неглинной улицы, я заехал на предназначенную мне велодорожку и вздохнул с облегчением: на ней отсутствовали какие-либо неровности, которые доставляют дискомфорт при езде. На ровной дороге этот малыш показывает все свои сильные стороны, даже не к чему придраться. Удобный и не слишком широкий руль, комфортное седло, красивые и практичные педали с наждачным покрытием обеспечивали отличное сцепление, велосипед едет плавно, будто плывет. Но облегчение мое улетучилось, как только я упёрся в Театральный проезд — закончилась велодорожка.

Свернув в сторону Мясницкой улицы, я все больше осознавал, что этот велосипед не для московских дорог. Дальнейшее мое путешествие состояло из размышлений, где в Москве, кроме как на велотреке, можно покататься на этом велосипеде.

Schindelhauer Viktor, бесспорно, качественный и профессиональный аппарат. Моей компетенции не хватит, чтобы описать его в полной мере, но с уверенностью могу сказать, что наслаждение от поездки получит каждый, кто на него сядет.

Технические характеристики Schindelhauer Viktor

Рама Алюминий (Al6061-T6), трижды баттированные трубы, аэродинамический профиль, горизонтальные дропауты c крокодильчатой системой натяжения ремня, встроенный замок подседельного штыря
Педали Фрезерованные из алюминия Schindelhauer Urban
Трансмиссия Gates Carbon Drive™ Center Track 60:22
Задняя втулка Schindelhauer флип-флоп
Передняя втулка Schindelhauer с высоким фланцем
Вилка Алюминий, прямая
Рулевая колонка Tange Seiki, интегрированная
Вынос/руль Schindelhauer, интегрированный
Грипсы (ручки) Schindelhauer
Подседельный штырь Kalloy LCS
Седло Schindelhauer
Каретка BSA Shimano Alfine Hollowtech II
Система Shimano Alfine Hollowtech II
Обода 28 Alexrims CX30 чёрные анодированные
Спицы дважды баттированные
Покрышки Continental Grand Prix 28-622
Тормоза Tektro R317 ободные
Вес 8.6 кг
Цена 115 000 рублей
Сбросить сортировку
Данные производителя
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете