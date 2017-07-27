Schindelhauer Viktor: кажущаяся простота

Максим Стулов / Ведомости

Если протестированный нами только что горный электровелосипед Specialized – образец последних веяний, Schindelhauer Viktor, напротив, максимально близок к истокам современного велосипеда. Это односкоростной городской ригид, конвертируемый в фикс (велосипед без свободного хода) переворотом заднего колеса системы флип-флоп. Велосипеды Schindelhauer возит в Россию из Германии магазин Мосгорбайк.

Кажущаяся простота

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Он далеко не прост, этот минималистичный немец цвета оружейного металла.

Самое необычное – трансмиссия: здесь не цепь, а зубчатый ремень, причем не простой, а Gates Carbon Drive - карбоновый с центрирующей канавкой. Легкий и очень жесткий ремень дает постоянный высокий КПД (что хорошо чувствуется), не нуждается в смазке, не боится воды, почти бесшумен, радикально меньше изнашивает шестеренки. Заявленный ресурс - до 30 000 км, это полдесятка цепей при очень бережной эксплуатации. Правда, такое решение недешево, требует точного контроля натяжения (настраивается как автомобильный ремень ГРМ – по резонансной частоте) и специальной разъемной рамы.

Но если рама такая, как у Viktor, я всеми руками за. Высокий инженерный уровень виден всюду. Это и удобная фирменная система натяжения ремня с «крокодилом» (зубчатая гайка – зубчатая рейка), и фигурная вставка в разъем рамы, и крепление крыльев, и скрытый зажим подседельника. Чистые, но изысканные, вовсе не примитивные линии.

На ходу рама тоже прекрасна. Не знаю, как этого добились, но жесткая, быстрая, отзывчивая алюминиевая конструкция с жесткой вилкой вполне комфортна! Никакого зуда на руле, даже на фрезерованном асфальте! В сочетании с качественными фирменными втулками и педалями (редкость по нынешним временам), крепкими ободами и интегрированным выносом это дает очень легкий, маневренный, прочный, быстрый городской велосипед. Ехать на нем 30 км/ч можно безо всякого напряга.

Максим Стулов / Ведомости Чистые линии рамы благородного серого цвета. Спицовка переднего колеса со специальной втулкой Schindelhauer выполнена «солнышком» - без пересечений спиц. 1/7 Максим Стулов / Ведомости Задний клещевой тормоз можно не использовать в режиме фикса 2/7 Максим Стулов / Ведомости Крепление переднего крыла 3/7 Максим Стулов / Ведомости Привод с зубчатым ремнем. Здесь установлена система Shimano Alfine, наиболее массовое решение такого типа. 4/7 Максим Стулов / Ведомости Видна система настройки натяжения ремня типа «крокодил»: на гайке оси есть зубья, входящие в зацепление с зубчатой рейкой на дропауте. Звездочка фиксированной передачи (на переднем плане) жестко закреплена на задней втулке. 5/7 Максим Стулов / Ведомости Педали фирменные - Schindelhauer. В них можно продеть комплектные мягкие туклипсы, необходимые в режиме фикса. 6/7 Максим Стулов / Ведомости Велосипед очень «чистый» и легкий 7/7

Но как же это - ездить по Москве на одной передаче, а тем более без свободного хода? – спросят нас. Как оказалось, вполне можно и даже практично. Передача подобрана удачно, усилия велосипедиста ничто не съедает, на переключение не отвлекаешься - и скромные московские горки преодолеваются неожиданно легко. Главное, заезжать на них ходом. Но и это не столько раздражает, сколько дисциплинирует, а средняя скорость оказывается выше, чем думаешь.

Режим фикса - отдельное приключение. Поначалу было страшно, особенно когда я понял, что рефлекс выдергивания ноги назад из мягкого туклипса мною утрачен навсегда. Но с контактными педалями дело пошло на лад, и за три дня тренировок я стал уверенным фиксером и даже освоил все три вида торможения ногами и задним колесом. Что же, могу подтвердить: фикс - это никакая не хипстерская блажь!

На фиксе удивительным образом точно чувствуешь, сколько энергии у велосипеда, поэтому подъемы проходятся даже легче, чем в варианте со свободным ходом. И еще - это великолепный тренажер, который улучшает твой стиль езды. Тут надо правильно рассчитывать начало торможения, фазу педалей при повороте и проезде бордюра, наконец, фикс стимулирует тебя поддерживать постоянную скорость. С практикой скорость становится не только постоянной, но и высокой. Реально становишься лучшим велосипедистом! Да, это непросто, но это fun! Который сложно передать словами и который нужно обязательно попробовать.

В общем, это один из немногих велосипедов, который мне безоговорочно понравился и в котором мне вообще ничего не хочется менять. Если сравнивать Schindelhauer Viktor с автомобилем - то с каким-нибудь классическим маленьким Porsche годов из 60-х. Да, он дорог и требователен к водителю/седоку. Но дает ему еще больше.

Легок и красив

Антон Федоров Frontend-разработчик Рост 190 см

Пожалуй, это самый красивый велосипед, который я видел. Минималистичный дизайн серой рамы и руля, неброские крылья и карбоновая ременная система — эти штуки не оставляют равнодушным при первом взгляде. И это не только мое мнение: это подтверждается взорами и вопросами окружающих людей на светофорах.

Учитывая, что производитель позиционирует этот байк как фикс, его можно превратить в single speed просто перевернув заднее колесо другой стороной. В таком состоянии я его и получил. И нисколько не расстроился, так как на фиксе я ни разу не катался, а времени было в обрез.

Выехав из редакции, я сразу же направился в сторону центра, поближе к велодорожкам. Несмотря на то что это single speed, это не мешало бодро набирать скорость по широким улицам на своих двух, неохотно сбавляя ее на светофорах. Шоссе - это, конечно, хорошо, но чем ближе к центру, тем больше обочины скрываются за ремонтными заграждениями. Благо вес велосипеда (8,6 кг) позволяет взять его в одну руку, а в другой держать телефон и смотреть пути объезда с более-менее адекватной дорогой.

Максим Стулов / Ведомости В подседельный штырь встроен задний габаритный фонарь. Включается он нажатием на верхний светодиод. 1/3 Максим Стулов / Ведомости Комплектное седло очень удачное - комфортное и в меру жесткое 2/3 Максим Стулов / Ведомости Интегрированный зажим подседельного штыря 3/3

Добравшись до Неглинной улицы, я заехал на предназначенную мне велодорожку и вздохнул с облегчением: на ней отсутствовали какие-либо неровности, которые доставляют дискомфорт при езде. На ровной дороге этот малыш показывает все свои сильные стороны, даже не к чему придраться. Удобный и не слишком широкий руль, комфортное седло, красивые и практичные педали с наждачным покрытием обеспечивали отличное сцепление, велосипед едет плавно, будто плывет. Но облегчение мое улетучилось, как только я упёрся в Театральный проезд — закончилась велодорожка.

Свернув в сторону Мясницкой улицы, я все больше осознавал, что этот велосипед не для московских дорог. Дальнейшее мое путешествие состояло из размышлений, где в Москве, кроме как на велотреке, можно покататься на этом велосипеде.

Schindelhauer Viktor, бесспорно, качественный и профессиональный аппарат. Моей компетенции не хватит, чтобы описать его в полной мере, но с уверенностью могу сказать, что наслаждение от поездки получит каждый, кто на него сядет.

Максим Стулов / Ведомости