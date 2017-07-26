Тест-драйвы

Specialized Turbo Levo FSR Expert CE 6Fattie: суперсила для райдера

Двухподвесный электробайк доказывает, что с ним время подъема и спуска будет приближаться к заветным 50/50
  • Сергей Смирнов,
  • Антон Федоров,
  • Адам Адамов
  • / Ведомости

Потеря суперсил супергероем, после чего он учится скромности/уважению/человечности – распространенный сюжет комиксов. Слезая со Specialized Turbo Levo, чувствуешь себя как тот самый герой – пронзительно понимаешь, что твой результат на трейле – заслуга не только собственных сил. Но безумно хочется обратно, и это ощущение не забыть и не заглушить. Будущее наступило, и у горного электробайка в нем солидное место.

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Старший веб-редактор
Рост 180 см
Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Суперсила для райдера

Даже в безмоторном режиме это отзывчивый и приятный велосипед, нисколько не утративший качеств, присущих платформе Stumpjumper. Из-за низкого центра тяжести он очень устойчив, так что трэкстенд и перестановки доступны даже новичку. Реально чувствуется высокий уровень оборудования – особенно впечатлила работа воздушной вилки RockShox Pike и покрышки Specialized Purgatory. Я думаю, что куплю такие покрышки для своего Surly.

Но с мотором – это что-то. Причем его даже не слышно – шум слабый и похож на шум цепи – и почти не видно за счет «разрушающей» контрастной окраски рамы и интегрированного в нижнюю трубу аккумулятора. Интуитивно понятное управление режимами ассистента. Есть и датчик момента на педалях, и датчик оборотов колеса – по плавности и «бесшовности» работы pedal-assist электропривода это лучшая система из испытанных нами. Подозреваю, что сейчас лучшая вообще.

Словами не описать наслаждения, которое испытываешь, мчась по знакомым тропкам на безумной для них скорости в 25 км в час. А в какие подъемы он прет на максимальном режиме – это прямо страшно. Но и в подъемах очень удобно и безопасно, если курком сбросить высоту подседельного штыря – и тут-то понимаешь, почему рама такая короткая для своего размера. Собственно, производитель гарантирует 5000 футов чистого набора высоты на одном заряде аккумулятора – это очень много. И это новое незаменимое качество: теперь можно рассчитывать, что при тренировке на трейле время на апхилле и даунхилле будет приближаться к заветным 50/50.

Естественно, место ему в горах – например, в Сочи, куда несколько Levo скоро отправит их импортер для использования в прокате и обучения райдеров.

Главный недостаток такого велосипеда – как у хорошего джипа: очень долго идти за трактором. Дополнительные электросилы позволяют такие вольности, что порой в себя приходишь только когда колеса по втулки в болоте. Но это весело! Из мелочей – треск подседельника, от которого нам избавиться так и не удалось, и иногда слишком резкий подхват на извилистых техничных тропках. Из особенностей – нужно научиться очень четко и быстро переключать передачи до подключения электропривода, чтобы не повредить трансмиссию. Собственно, именно поэтому и оставлен этот «зазор».

Вердикт: красивый, быстрый, прочный, веселый велосипед с электроприводом, придающим ему новые уникальные качества. Стоящий своей немалой цены (см. таблицу).

Антон Федоров
Антон Федоров

Frontend-разработчик
Рост 190 см

Вся крутость спрятана «под капотом»

Забирая этот велосипед на тест-драйв, я одновременно был в предвкушении и ощущал тревогу. С одной стороны, мне еще ни разу не приходилось кататься на таком велосипеде, а с другой стороны, мне действительно ни разу не приходилось кататься на ТАКОМ велосипеде. Не обошлось тут и без синяков.

Все началось с поездки до дома. Как только я выехал из редакции, начался дождь, который сопровождал меня на протяжении половины моего пути. Несмотря на то что погода в целом не из приятных, я был спокоен — когда нам привезли этот велосипед, был жуткий ливень, и нас уверили, что этот байк спокойно относится к таким погодным условиям. С этим трудно не согласиться: алюминиевая рама с вызывающим и притягивающим взгляды внешним видом вкупе с фирменной подвеской FSR внушает уверенность при любых погодных условиях только лишь одним своим видом. Но первое впечатление от внешнего вида никак не сравнится с первым впечатлением от поездки, так как вся крутость спрятана «под капотом».

Не задумываясь ни на секунду, я включил ассистента в режим Turbo и начал свое движение в сторону области, ближе к лесам. Передвигаться на горном монстре исключительно по городу не позволила совесть. Стоит отметить, что благодаря особенности ассистента (сколько отдал, столько и получил) в городских условиях без проблем можно забраться по небольшим ступенькам, а отличная амортизация так и провоцирует на прыжки с бордюра на бордюр.

Добравшись до только-только отошедшего от дождя новокосинского леса, я проложил себе маршрут и отправился покорять местные тропинки. Большие колеса обеспечивали хорошее сцепление с дорогой даже в самых вязких местах, однако отсутствие крыла быстро дало о себе знать: на большой скорости грязь из-под колес летела во все стороны, так что перед лужами неохотно приходилось сбавлять скорость. К слову, гидравлические тормоза отлично справлялись со своей задачей, позволяя без труда входить даже в очень крутые повороты, а 250-ваттный мотор при активных усилиях бодро вытягивал велосипед из заноса. Хотя совладать с мощным крутящим моментом удалось не сразу, после третьего-четвертого раза я чувствовал себя вполне уверенно. Очень порадовал механический подседельный штырь, высоту которого можно было регулировать прямо во время езды с помощью манетки на левой грипсе.

Все веселье продолжалось, пока батарея окончательно не села. Вес велосипеда (около 23 кг) все-таки дал о себе знать: после относительно легкого педалирования усталость наплывала значительно быстрее, а переключение передач, которое, надо признать, реализовано очень удобно, происходило буквально на ощупь из-за отсутствия счетчика на грипсе.

За исключением веса и цены, Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie оставил у меня исключительно положительные эмоции. Батарея, которой хватает приблизительно на 50 км езды, вкупе с мощным мотором, чувствительным к ритму и крутящему моменту, и функциональным приложением для мобильных платформ (про которое, к сожалению, удалось только почитать в интернете) обеспечивают долгое и эмоциональное катание. К сожалению, в московских условиях реализовать потенциал этого велосипеда непросто, байк оставляет желание покататься в среде, для которой он предназначен.

Адам Адамов
Адам Адамов

Руководитель IT-отдела
Рост 169 см
Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom

В поисках идеального электробайка

В последнее время меня очень интересуют велосипеды с электромоторами - все надеюсь найти идеальный. В этот раз на тестирование попался электробайк от Specialized. Фирма выпускает очень качественные и прекрасные велосипеды - от любой модели получаешь огромное удовольствие. Данный байк по качеству исполнения и применяемых компонентов не уступает своим безмоторным собратьям. Идеально, по моим ощущениям, сбалансированная рама отрабатывает на любом рельеф на все сто. Запасные звенья в крышке рулевой колонки и регулируемый подседельный штырь – похоже, фирменные фишки компании.

Шины – полуфэт, нечно среднее между обычными колесами и фэтбайковыми. Несмотря на их ширину, по асфальту велосипед катится легко благодаря помощи мотора, спрятанного где-то в раме. Моторчик, кстати, не сильно утяжелил байк – мой традиционный тест на заталкивание байка в пассажирский лифт с поднятием «на попа» пройден легко и без последствий для спины.

Звук моторчика не слышен, включается же он кнопкой на боковой стороне нижней части рамы. Там же регулировка мощности мотора. Вообще, при таком высоком качестве велосипеда я ожидал столь же прекрасной работы мотора. Увы, я был разочарован. Мотор начинает помогать не сразу, а с некоторой задержкой, работает как-то циклически, постоянно включаясь и отключаясь. В итоге я так и не смог добиться от него равномерной постоянной тяги ни в одном из режимов работы. Выключается моторчик после того, как перестаешь крутить педали, тоже не сразу. Запаздывание вроде небольшое, но, начиная или прекращая крутить педали, ожидаешь моментального отклика. Из-за того что к кнопкам тянуться приходится далеко, менять режим работы мотора на ходу очень затруднительно - приходится останавливаться.

Про iPhone-программу для регулировки параметров работы электромотора я узнал, к сожалению, уже после того, как накатался на байке. Судя по описанию, Specialised Mission Control позволяет менять режим отклика, работу моторчика в режимах «эко» и «трейл», просматривать состояние аккумулятора, отслеживает несколько параметров движения и фитнес-статистику. Возможно, программа позволяет менять на ходу режим работы мотора – проверить это мне не удалось.

Сложившееся впечатление: прекрасный велосипед, но над мотором производителю еще стоит поработать.

Технические характеристики Specialized Turbo Levo FSR Expert CE 6Fattie

Рама Specialized M5 Premium Aluminum, интегрированный аккумулятор, скрытая проводка тросов
Вилка RockShox Pike RC 29/27.5+, Solo Air, ось 15x110mm Maxle Stealth thru-axle, ход 140 мм
Задний амортизатор FOX FLOAT Factory, Rx Trail Tune с автосэгом
Передняя втулка Roval Traverse, на промподшипниках, под 24 спицы
Задняя втулка Roval Traverse с механизмом DT Swiss, 12mm thru-axle, 148 мм, под 28 спиц
Спицы DT Swiss Revolution
Обода Roval Traverse 650b, с возможностью конверсии в бескамерные
Покрышки Purgatory 650bx3.0", кевларовый корд
Система Cпециальная с легкосплавными шатунами, 1х32 зуба
Манетки SRAM X1, 11-speed, trigger
Задний переключатель SRAM XX1, 11 скоростей, карбоновая лапка
Кассета SRAM XG-1180, 11-speed, 10-42t
Цепь SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
Тормоза SRAM Guide RS carbon гидравлические, диски 200 мм
Руль Specialized Trail, ширина 750 мм
Седло Body Geometry Henge Comp, полые стальные рамки
Подседельный штырь Command Post IRcc, 12 позиций с дистанционным управлением, 30.9 мм
Мотор Custom & exclusive for Specialized, Trail tuned, 250 W
Управление Integrated Trail display с 10 светодиодами и управлением со смартфона
Батарея Интегрированная Custom LEVO, 504 Wh, 40x3.5 Ah
Зарядное устройство 42V 4A с магнитным разъемом Rosenberger
Цена 441 990 рублей
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