Specialized Turbo Levo FSR Expert CE 6Fattie: суперсила для райдера
- Сергей Смирнов,
- Антон Федоров,
- Адам Адамов
- / Ведомости
Потеря суперсил супергероем, после чего он учится скромности/уважению/человечности – распространенный сюжет комиксов. Слезая со Specialized Turbo Levo, чувствуешь себя как тот самый герой – пронзительно понимаешь, что твой результат на трейле – заслуга не только собственных сил. Но безумно хочется обратно, и это ощущение не забыть и не заглушить. Будущее наступило, и у горного электробайка в нем солидное место.
Старший веб-редактор
Рост 180 см
Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna
Суперсила для райдера
Даже в безмоторном режиме это отзывчивый и приятный велосипед, нисколько не утративший качеств, присущих платформе Stumpjumper. Из-за низкого центра тяжести он очень устойчив, так что трэкстенд и перестановки доступны даже новичку. Реально чувствуется высокий уровень оборудования – особенно впечатлила работа воздушной вилки RockShox Pike и покрышки Specialized Purgatory. Я думаю, что куплю такие покрышки для своего Surly.
Но с мотором – это что-то. Причем его даже не слышно – шум слабый и похож на шум цепи – и почти не видно за счет «разрушающей» контрастной окраски рамы и интегрированного в нижнюю трубу аккумулятора. Интуитивно понятное управление режимами ассистента. Есть и датчик момента на педалях, и датчик оборотов колеса – по плавности и «бесшовности» работы pedal-assist электропривода это лучшая система из испытанных нами. Подозреваю, что сейчас лучшая вообще.
Словами не описать наслаждения, которое испытываешь, мчась по знакомым тропкам на безумной для них скорости в 25 км в час. А в какие подъемы он прет на максимальном режиме – это прямо страшно. Но и в подъемах очень удобно и безопасно, если курком сбросить высоту подседельного штыря – и тут-то понимаешь, почему рама такая короткая для своего размера. Собственно, производитель гарантирует 5000 футов чистого набора высоты на одном заряде аккумулятора – это очень много. И это новое незаменимое качество: теперь можно рассчитывать, что при тренировке на трейле время на апхилле и даунхилле будет приближаться к заветным 50/50.
Естественно, место ему в горах – например, в Сочи, куда несколько Levo скоро отправит их импортер для использования в прокате и обучения райдеров.
Главный недостаток такого велосипеда – как у хорошего джипа: очень долго идти за трактором. Дополнительные электросилы позволяют такие вольности, что порой в себя приходишь только когда колеса по втулки в болоте. Но это весело! Из мелочей – треск подседельника, от которого нам избавиться так и не удалось, и иногда слишком резкий подхват на извилистых техничных тропках. Из особенностей – нужно научиться очень четко и быстро переключать передачи до подключения электропривода, чтобы не повредить трансмиссию. Собственно, именно поэтому и оставлен этот «зазор».
Вердикт: красивый, быстрый, прочный, веселый велосипед с электроприводом, придающим ему новые уникальные качества. Стоящий своей немалой цены (см. таблицу).
Frontend-разработчик
Рост 190 см
Вся крутость спрятана «под капотом»
Забирая этот велосипед на тест-драйв, я одновременно был в предвкушении и ощущал тревогу. С одной стороны, мне еще ни разу не приходилось кататься на таком велосипеде, а с другой стороны, мне действительно ни разу не приходилось кататься на ТАКОМ велосипеде. Не обошлось тут и без синяков.
Все началось с поездки до дома. Как только я выехал из редакции, начался дождь, который сопровождал меня на протяжении половины моего пути. Несмотря на то что погода в целом не из приятных, я был спокоен — когда нам привезли этот велосипед, был жуткий ливень, и нас уверили, что этот байк спокойно относится к таким погодным условиям. С этим трудно не согласиться: алюминиевая рама с вызывающим и притягивающим взгляды внешним видом вкупе с фирменной подвеской FSR внушает уверенность при любых погодных условиях только лишь одним своим видом. Но первое впечатление от внешнего вида никак не сравнится с первым впечатлением от поездки, так как вся крутость спрятана «под капотом».
Не задумываясь ни на секунду, я включил ассистента в режим Turbo и начал свое движение в сторону области, ближе к лесам. Передвигаться на горном монстре исключительно по городу не позволила совесть. Стоит отметить, что благодаря особенности ассистента (сколько отдал, столько и получил) в городских условиях без проблем можно забраться по небольшим ступенькам, а отличная амортизация так и провоцирует на прыжки с бордюра на бордюр.
Добравшись до только-только отошедшего от дождя новокосинского леса, я проложил себе маршрут и отправился покорять местные тропинки. Большие колеса обеспечивали хорошее сцепление с дорогой даже в самых вязких местах, однако отсутствие крыла быстро дало о себе знать: на большой скорости грязь из-под колес летела во все стороны, так что перед лужами неохотно приходилось сбавлять скорость. К слову, гидравлические тормоза отлично справлялись со своей задачей, позволяя без труда входить даже в очень крутые повороты, а 250-ваттный мотор при активных усилиях бодро вытягивал велосипед из заноса. Хотя совладать с мощным крутящим моментом удалось не сразу, после третьего-четвертого раза я чувствовал себя вполне уверенно. Очень порадовал механический подседельный штырь, высоту которого можно было регулировать прямо во время езды с помощью манетки на левой грипсе.
Все веселье продолжалось, пока батарея окончательно не села. Вес велосипеда (около 23 кг) все-таки дал о себе знать: после относительно легкого педалирования усталость наплывала значительно быстрее, а переключение передач, которое, надо признать, реализовано очень удобно, происходило буквально на ощупь из-за отсутствия счетчика на грипсе.
За исключением веса и цены, Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie оставил у меня исключительно положительные эмоции. Батарея, которой хватает приблизительно на 50 км езды, вкупе с мощным мотором, чувствительным к ритму и крутящему моменту, и функциональным приложением для мобильных платформ (про которое, к сожалению, удалось только почитать в интернете) обеспечивают долгое и эмоциональное катание. К сожалению, в московских условиях реализовать потенциал этого велосипеда непросто, байк оставляет желание покататься в среде, для которой он предназначен.
Руководитель IT-отдела
Рост 169 см
Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom
В поисках идеального электробайка
В последнее время меня очень интересуют велосипеды с электромоторами - все надеюсь найти идеальный. В этот раз на тестирование попался электробайк от Specialized. Фирма выпускает очень качественные и прекрасные велосипеды - от любой модели получаешь огромное удовольствие. Данный байк по качеству исполнения и применяемых компонентов не уступает своим безмоторным собратьям. Идеально, по моим ощущениям, сбалансированная рама отрабатывает на любом рельеф на все сто. Запасные звенья в крышке рулевой колонки и регулируемый подседельный штырь – похоже, фирменные фишки компании.
Шины – полуфэт, нечно среднее между обычными колесами и фэтбайковыми. Несмотря на их ширину, по асфальту велосипед катится легко благодаря помощи мотора, спрятанного где-то в раме. Моторчик, кстати, не сильно утяжелил байк – мой традиционный тест на заталкивание байка в пассажирский лифт с поднятием «на попа» пройден легко и без последствий для спины.
Звук моторчика не слышен, включается же он кнопкой на боковой стороне нижней части рамы. Там же регулировка мощности мотора. Вообще, при таком высоком качестве велосипеда я ожидал столь же прекрасной работы мотора. Увы, я был разочарован. Мотор начинает помогать не сразу, а с некоторой задержкой, работает как-то циклически, постоянно включаясь и отключаясь. В итоге я так и не смог добиться от него равномерной постоянной тяги ни в одном из режимов работы. Выключается моторчик после того, как перестаешь крутить педали, тоже не сразу. Запаздывание вроде небольшое, но, начиная или прекращая крутить педали, ожидаешь моментального отклика. Из-за того что к кнопкам тянуться приходится далеко, менять режим работы мотора на ходу очень затруднительно - приходится останавливаться.
Про iPhone-программу для регулировки параметров работы электромотора я узнал, к сожалению, уже после того, как накатался на байке. Судя по описанию, Specialised Mission Control позволяет менять режим отклика, работу моторчика в режимах «эко» и «трейл», просматривать состояние аккумулятора, отслеживает несколько параметров движения и фитнес-статистику. Возможно, программа позволяет менять на ходу режим работы мотора – проверить это мне не удалось.
Сложившееся впечатление: прекрасный велосипед, но над мотором производителю еще стоит поработать.
Технические характеристики Specialized Turbo Levo FSR Expert CE 6Fattie
|Рама
|Specialized M5 Premium Aluminum, интегрированный аккумулятор, скрытая проводка тросов
|Вилка
|RockShox Pike RC 29/27.5+, Solo Air, ось 15x110mm Maxle Stealth thru-axle, ход 140 мм
|Задний амортизатор
|FOX FLOAT Factory, Rx Trail Tune с автосэгом
|Передняя втулка
|Roval Traverse, на промподшипниках, под 24 спицы
|Задняя втулка
|Roval Traverse с механизмом DT Swiss, 12mm thru-axle, 148 мм, под 28 спиц
|Спицы
|DT Swiss Revolution
|Обода
|Roval Traverse 650b, с возможностью конверсии в бескамерные
|Покрышки
|Purgatory 650bx3.0", кевларовый корд
|Система
|Cпециальная с легкосплавными шатунами, 1х32 зуба
|Манетки
|SRAM X1, 11-speed, trigger
|Задний переключатель
|SRAM XX1, 11 скоростей, карбоновая лапка
|Кассета
|SRAM XG-1180, 11-speed, 10-42t
|Цепь
|SRAM PCX1, 11-speed w/PowerLink
|Тормоза
|SRAM Guide RS carbon гидравлические, диски 200 мм
|Руль
|Specialized Trail, ширина 750 мм
|Седло
|Body Geometry Henge Comp, полые стальные рамки
|Подседельный штырь
|Command Post IRcc, 12 позиций с дистанционным управлением, 30.9 мм
|Мотор
|Custom & exclusive for Specialized, Trail tuned, 250 W
|Управление
|Integrated Trail display с 10 светодиодами и управлением со смартфона
|Батарея
|Интегрированная Custom LEVO, 504 Wh, 40x3.5 Ah
|Зарядное устройство
|42V 4A с магнитным разъемом Rosenberger
|Цена
|441 990 рублей