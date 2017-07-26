Specialized Turbo Levo FSR Expert CE 6Fattie: суперсила для райдера

Двухподвесный электробайк доказывает, что с ним время подъема и спуска будет приближаться к заветным 50/50

Мотор почти не видно за счет «разрушающей» контрастной окраски рамы и интегрированного в нижнюю трубу аккумулятора Андрей Гордеев / Ведомости

Потеря суперсил супергероем, после чего он учится скромности/уважению/человечности – распространенный сюжет комиксов. Слезая со Specialized Turbo Levo, чувствуешь себя как тот самый герой – пронзительно понимаешь, что твой результат на трейле – заслуга не только собственных сил. Но безумно хочется обратно, и это ощущение не забыть и не заглушить. Будущее наступило, и у горного электробайка в нем солидное место.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Суперсила для райдера

Даже в безмоторном режиме это отзывчивый и приятный велосипед, нисколько не утративший качеств, присущих платформе Stumpjumper. Из-за низкого центра тяжести он очень устойчив, так что трэкстенд и перестановки доступны даже новичку. Реально чувствуется высокий уровень оборудования – особенно впечатлила работа воздушной вилки RockShox Pike и покрышки Specialized Purgatory. Я думаю, что куплю такие покрышки для своего Surly.

Но с мотором – это что-то. Причем его даже не слышно – шум слабый и похож на шум цепи – и почти не видно за счет «разрушающей» контрастной окраски рамы и интегрированного в нижнюю трубу аккумулятора. Интуитивно понятное управление режимами ассистента. Есть и датчик момента на педалях, и датчик оборотов колеса – по плавности и «бесшовности» работы pedal-assist электропривода это лучшая система из испытанных нами. Подозреваю, что сейчас лучшая вообще.

Словами не описать наслаждения, которое испытываешь, мчась по знакомым тропкам на безумной для них скорости в 25 км в час. А в какие подъемы он прет на максимальном режиме – это прямо страшно. Но и в подъемах очень удобно и безопасно, если курком сбросить высоту подседельного штыря – и тут-то понимаешь, почему рама такая короткая для своего размера. Собственно, производитель гарантирует 5000 футов чистого набора высоты на одном заряде аккумулятора – это очень много. И это новое незаменимое качество: теперь можно рассчитывать, что при тренировке на трейле время на апхилле и даунхилле будет приближаться к заветным 50/50.

Естественно, место ему в горах – например, в Сочи, куда несколько Levo скоро отправит их импортер для использования в прокате и обучения райдеров.

Андрей Гордеев / Ведомости Вся проводка - скрытая 1/6 Андрей Гордеев / Ведомости Тормоза гидравлические, диски спереди и сзади одинаковые, 200 мм 2/6 Андрей Гордеев / Ведомости 3/6 Андрей Гордеев / Ведомости Амортизатор FOX FLOAT Factory, Rx Trail Tune с автосэгом 4/6 Андрей Гордеев / Ведомости Держатель для фляжки присутствует, но она должна быть очень небольшой 5/6 Андрей Гордеев / Ведомости По плавности и «бесшовности» работы pedal-assist электропривода это лучшая система из испытанных нами 6/6

Главный недостаток такого велосипеда – как у хорошего джипа: очень долго идти за трактором. Дополнительные электросилы позволяют такие вольности, что порой в себя приходишь только когда колеса по втулки в болоте. Но это весело! Из мелочей – треск подседельника, от которого нам избавиться так и не удалось, и иногда слишком резкий подхват на извилистых техничных тропках. Из особенностей – нужно научиться очень четко и быстро переключать передачи до подключения электропривода, чтобы не повредить трансмиссию. Собственно, именно поэтому и оставлен этот «зазор».

Вердикт: красивый, быстрый, прочный, веселый велосипед с электроприводом, придающим ему новые уникальные качества. Стоящий своей немалой цены (см. таблицу).

Антон Федоров Frontend-разработчик

Рост 190 см



Вся крутость спрятана «под капотом»

Забирая этот велосипед на тест-драйв, я одновременно был в предвкушении и ощущал тревогу. С одной стороны, мне еще ни разу не приходилось кататься на таком велосипеде, а с другой стороны, мне действительно ни разу не приходилось кататься на ТАКОМ велосипеде. Не обошлось тут и без синяков.

Все началось с поездки до дома. Как только я выехал из редакции, начался дождь, который сопровождал меня на протяжении половины моего пути. Несмотря на то что погода в целом не из приятных, я был спокоен — когда нам привезли этот велосипед, был жуткий ливень, и нас уверили, что этот байк спокойно относится к таким погодным условиям. С этим трудно не согласиться: алюминиевая рама с вызывающим и притягивающим взгляды внешним видом вкупе с фирменной подвеской FSR внушает уверенность при любых погодных условиях только лишь одним своим видом. Но первое впечатление от внешнего вида никак не сравнится с первым впечатлением от поездки, так как вся крутость спрятана «под капотом».

Не задумываясь ни на секунду, я включил ассистента в режим Turbo и начал свое движение в сторону области, ближе к лесам. Передвигаться на горном монстре исключительно по городу не позволила совесть. Стоит отметить, что благодаря особенности ассистента (сколько отдал, столько и получил) в городских условиях без проблем можно забраться по небольшим ступенькам, а отличная амортизация так и провоцирует на прыжки с бордюра на бордюр.

Добравшись до только-только отошедшего от дождя новокосинского леса, я проложил себе маршрут и отправился покорять местные тропинки. Большие колеса обеспечивали хорошее сцепление с дорогой даже в самых вязких местах, однако отсутствие крыла быстро дало о себе знать: на большой скорости грязь из-под колес летела во все стороны, так что перед лужами неохотно приходилось сбавлять скорость. К слову, гидравлические тормоза отлично справлялись со своей задачей, позволяя без труда входить даже в очень крутые повороты, а 250-ваттный мотор при активных усилиях бодро вытягивал велосипед из заноса. Хотя совладать с мощным крутящим моментом удалось не сразу, после третьего-четвертого раза я чувствовал себя вполне уверенно. Очень порадовал механический подседельный штырь, высоту которого можно было регулировать прямо во время езды с помощью манетки на левой грипсе.

Все веселье продолжалось, пока батарея окончательно не села. Вес велосипеда (около 23 кг) все-таки дал о себе знать: после относительно легкого педалирования усталость наплывала значительно быстрее, а переключение передач, которое, надо признать, реализовано очень удобно, происходило буквально на ощупь из-за отсутствия счетчика на грипсе.

Андрей Гордеев / Ведомости Кнопка пуска электромотора и индикатор заряда батареи, сверху - ее крепление в нижней трубе 1/5 Андрей Гордеев / Ведомости Разъем зарядки примагничивается 2/5 Андрей Гордеев / Ведомости Курок регулировки высоты седла слева 3/5 Андрей Гордеев / Ведомости Руль Specialized Trail, ширина 750 мм 4/5 Андрей Гордеев / Ведомости Вилка RockShox Pike RC 29/27.5+, Solo Air, с ходом 140 мм. Ось 15 x 110 mm Maxle Stealth thru-axle 5/5

За исключением веса и цены, Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie оставил у меня исключительно положительные эмоции. Батарея, которой хватает приблизительно на 50 км езды, вкупе с мощным мотором, чувствительным к ритму и крутящему моменту, и функциональным приложением для мобильных платформ (про которое, к сожалению, удалось только почитать в интернете) обеспечивают долгое и эмоциональное катание. К сожалению, в московских условиях реализовать потенциал этого велосипеда непросто, байк оставляет желание покататься в среде, для которой он предназначен.

Адам Адамов Руководитель IT-отдела

Рост 169 см

Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom



В поисках идеального электробайка

В последнее время меня очень интересуют велосипеды с электромоторами - все надеюсь найти идеальный. В этот раз на тестирование попался электробайк от Specialized. Фирма выпускает очень качественные и прекрасные велосипеды - от любой модели получаешь огромное удовольствие. Данный байк по качеству исполнения и применяемых компонентов не уступает своим безмоторным собратьям. Идеально, по моим ощущениям, сбалансированная рама отрабатывает на любом рельеф на все сто. Запасные звенья в крышке рулевой колонки и регулируемый подседельный штырь – похоже, фирменные фишки компании.

Шины – полуфэт, нечно среднее между обычными колесами и фэтбайковыми. Несмотря на их ширину, по асфальту велосипед катится легко благодаря помощи мотора, спрятанного где-то в раме. Моторчик, кстати, не сильно утяжелил байк – мой традиционный тест на заталкивание байка в пассажирский лифт с поднятием «на попа» пройден легко и без последствий для спины.

Андрей Гордеев / Ведомости Покрышки Purgatory 650bx3.0", кевларовый корд 1/4 Андрей Гордеев / Ведомости В переводе с английского purgatory означает «чистилище». Очевидно, выбор названия не случаен 2/4 Андрей Гордеев / Ведомости Трансмиссия - 11-скоростная SRAM. Задний переключатель с фрикционной муфтой 3/4 Андрей Гордеев / Ведомости 4/4

Звук моторчика не слышен, включается же он кнопкой на боковой стороне нижней части рамы. Там же регулировка мощности мотора. Вообще, при таком высоком качестве велосипеда я ожидал столь же прекрасной работы мотора. Увы, я был разочарован. Мотор начинает помогать не сразу, а с некоторой задержкой, работает как-то циклически, постоянно включаясь и отключаясь. В итоге я так и не смог добиться от него равномерной постоянной тяги ни в одном из режимов работы. Выключается моторчик после того, как перестаешь крутить педали, тоже не сразу. Запаздывание вроде небольшое, но, начиная или прекращая крутить педали, ожидаешь моментального отклика. Из-за того что к кнопкам тянуться приходится далеко, менять режим работы мотора на ходу очень затруднительно - приходится останавливаться.

Про iPhone-программу для регулировки параметров работы электромотора я узнал, к сожалению, уже после того, как накатался на байке. Судя по описанию, Specialised Mission Control позволяет менять режим отклика, работу моторчика в режимах «эко» и «трейл», просматривать состояние аккумулятора, отслеживает несколько параметров движения и фитнес-статистику. Возможно, программа позволяет менять на ходу режим работы мотора – проверить это мне не удалось.

Сложившееся впечатление: прекрасный велосипед, но над мотором производителю еще стоит поработать.