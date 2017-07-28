Kia Rio: На пути к совершеннолетию

Евгений Егоров / Ведомости

Кольцевая автодорога, проходящая по дамбе, извилистые узкие трассы по берегам Финского залива. Стрельна, Ломоносов, Кронштадт, курорт Игора. Сосны, волны, дюны и не по-летнему резкие ветра. Тест-драйв Kia Ria нового, четвертого поколения проходил в окрестностях Петербурга, недалеко от завода Hyundai, которому Kia обеспечивает примерно половину загрузки.

Завод открылся осенью 2010 г. К июлю прошлого года в России было произведено и продано полмиллиона Kia Rio, к этому времени Kia стала второй по популярности маркой, по темпам роста почти вдвое опережая российский рынок. Причина успеха в общем-то проста – поддерживать цену доступной для массового покупателя, в том числе за счет локализации, которая в автомобилях петербургской сборки составляет 47%. В прошлом году на Rio пришлось 59% продаж марки в России - 87 662 машины.

За 17 лет существования модель Rio конечно преобразилась до неузнаваемости. Но и в сравнении с предыдущим поколением изменений дизайна много. Решетка радиатора, которую в компании называют «улыбка тигра», стала тоньше и теперь выглядит не так хищно, вроде как скорее дружелюбнее. Фары заходят далеко на боковые поверхности крыльев, а в бампере, в нишах в форме бумеранга расположены противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни. Похожие по форме ниши со светоотражателями есть в заднем бампере.

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Высокий багажник снаружи выглядит непривычно голым, поскольку номера крепятся на бампер. Задние фонари новой модели по последней моде соединены поперечной «стеклянной» полосой. Ее сугубо декоративная функция стала понятна, когда идущая впереди Rio затормозила, полоса оказалась светоотражающей. Дополнительный стоп-сигнал находится как обычно за задним стеклом.

После обновления Kia Rio осталась в массовом бюджетном сегменте (класс В), однако приобрела черты и опции, характерные для более дорогих машин. В максимальной комплектации Premium (989 900 руб.) это, например, система Smart Key - который и ключом-то уже не назовешь, скорее это брелок, имея который в кармане, можно открыть двери и завести машину кнопкой. В самой дорогой комплектации есть также обогрев задних сидений, сдвигающийся подлокотник у водителя (внутри удобно хранить всякие мелочи), и даже обивка из искусственной кожи.

Обтянутый кожзаменителем руль с подогревом входит и в более простые комплектации (начиная с Comfort c двигателем 1,4 л, 100 л. с. и механической трансмиссией, которая стоит 729 900 руб.). И даже в самой простой комплектации Classic (669 900 руб), хоть в ней нет аудиосистемы и подогрева передних сидений, установлен кондиционер. В набор систем активной безопасности, помимо стабилизации (ESC) и ассистента старта на подъеме (НАС), входят системы распределения тормозного усилия при торможении на прямой (SLS) и контроля торможения в повороте (CBC). Впервые Rio оснащена системой контроля давления в шинах. Среди элементов адаптации для России - дорожный просвет 160 мм, увеличенная емкость аккумулятора (60 Ач) и «ЭРА-Глонасс». Еще в обоих двигателях, известных по прежнему поколению модели, крутящий момент в рабочей области увеличен на 6 и 7%.

Посаженное на 25 мм ниже, чем у предыдущего поколения Rio, кресло водителя вряд ли можно считать неудобным, скорее непривычным. Зато нет бликов на сенсорном семидюймовом экране, на который выводятся данные о навигации и картинка с камеры заднего вида. Мультимедийная система совместима с устройствами Apple и Android. Плоскости руля едва вмещают рычажки и кнопки для дистанционного управления бортовым компьютером и аудиосистемой автомобиля. Лобовое стекло покрыто малоприметной рябью – это нити электрического обогрева, которые зимой быстро растопят лед, а в солнечный день, кажется, еще и выполняют светоотражающие функции. Впрочем, основное их предназначение может оказаться полезным и нынешним летом.

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В четвертом поколении Kia Rio выросла не только технологически и конструктивно. Колесная база увеличилась на 30 мм до 2600 мм. Автомобиль стал шире на 40 мм (ширина 1740 мм) и длиннее на 23 мм (4400 мм), причем удлинился капот, а багажник, наоборот, стал короче, и уменьшился на 20 л - производитель объясняет это установкой задних амортизаторов новой конструкции. Топливный бак теперь вмещает 50 л (было 43 л).

Но 480 л багажника - это все-таки не мало. Другой вопрос, что открыть по-старинке, нажав на нем кнопку, невозможно — только с водительского места, где есть специальный рычаг, или нажав кнопку на ключе (ключ с функцией управления багажником есть в комплектации Comfort). Или он распахнется сам, если постоять три секунды у заднего бампера (это называется «интеллектуальная система открывания» и она есть только в максимальной комплектации Premium). Наверное, это дело привычки, но особого удобства от топтания перед багажником я, честно говоря, не почувствовала.

Легкий седан с двигателем 1,6 л, 123 л с. (моторов 1,4 на тесте не было) с шестиступенчатой автоматической трансмиссией плавно трогается с места и в хорошем смысле слова скользит по дороге, быстро набирая скорость. В кабине достаточно тихо, и только при наборе скорости для обгона слышно, как начинает напрягаться двигатель. Тогда его шум заглушает даже музыку из аудиосистемы – функциональной, но бесхитростной. На повороте передний пассажир непроизвольно хватается за ручку двери. Дефекты дороги, которых по мере отдаления от Петербурга становится больше, на высокой скорости игнорировать сложно.

Типичный покупатель Kia Rio, каким видит его производитель, молод (25-30 лет) и, скорее всего, свободен от семейных уз. Или как минимум молод душой. Его должен привлечь современный дизайн и новые опции, которые до сих пор были характерны для автомобилей более высокого класса. Впрочем, если владелец машины обзаведется семьей еще до того, как выплатит кредит (29% автомобилей продается с привлечением кредита или субсидии), на заднем сиденье достаточно места для детского кресла или даже двух, да и взрослый человек среднего роста там помещается без проблем.

Пока четвертое поколение Kia Rio представлено только седаном, о перспективах появления хэтчбэка представители марки говорят уклончиво.

Тест-драйв стартовал и завершился на Крестовском острове - одном из самых фешенебельных районов Петербурга. Но и на фоне элитных жилых домов, футбольного стадиона стоимостью более 40 млрд руб. и яхт, бороздящих Финский залив, новый Kia Rio выглядел вполне органично.