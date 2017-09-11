«АвтоВАЗ» объявил о начале производства универсала Lada Vesta

Vesta SW Cross будет соперничать, прежде всего, с другой моделью альянса Renault-Nissan, выпускаемой на мощностях «АвтоВАЗа», - Renault Sandero Stepway Lada

Группа «АвтоВАЗ» начала 11 сентября серийный выпуск универсала Vesta и его cross-версии, сообщила в понедельник компания. Их будет производить завод Lada в Ижевске, выпускающий также лифтбек Lada Granta и седан Lada Vesta.

Продажи Vesta SW и Vesta SW Cross начнутся до конца 2017 г., говорит представитель «АвтоВАЗа». Ожидается, это произойдет в октябре, уточняет топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada.

Цены и комплектации новых автомобилей дилерам пока не известны. Они будут объявлены до конца сентября, говорится в сообщении компании.

Седан Vesta стоит от 554 900 до 788 400 руб. «Lada Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 [л] будет стоить дороже 800 000 руб.», – говорил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Планируемые продажи новинок представитель «АвтоВАЗа» не раскрывает. По его словам, завод Lada Ижевск готов «оперативно подстраивать объем производства под спрос».

По оценке одного из дилеров «АвтоВАЗа», продажи универсала и его cross-версии будут на уровне 10-15% от продаж седана Vesta. Сейчас это вторая по популярности модель Lada в России после Granta. По итогам 8 месяцев 2017 г. в России было продано 47 780 автомобилей Vesta (рост почти на 45%), общие продажи марки - 192 944 машин (роста на16%), гласят данные АЕБ.

У Vesta SW прямых конкурентов в России не будет, а Vesta SW Cross будет соперничать, прежде всего, с другой моделью альянса Renault-Nissan, выпускаемой на мощностях «АвтоВАЗа», - Renault Sandero Stepway (стоит от 649 990 руб.), считает один из дилеров «АвтоВАЗа». «Vesta SW и LADA Vesta SW Cross - это автомобили вне традиционных сегментов, - говорит представитель "АвтоВАЗа". - В сегменте B в настоящее время нет аналогов нашим новинкам».

Казахстанская группа «Бипэк авто – Азия авто», которая выпускает и продает в том числе автомобили Lada, сообщила в августе, что универсал Vesta и его cross-версия помимо России будут выпускаться и в Казахстане, крупнейшем экспортном рынке Lada. Выпуск новинок в Казахстане начнется в ноябре, продажи - в январе 2018 г.