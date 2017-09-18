Кредиторы «Независимости» могут стать его акционерами

Это один из вариантов реструктуризации долга столкнувшегося с проблемами автодилера

Статья опубликована в № 4409 от 18.09.2017 под заголовком: Долговой тормоз

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Автодилер снова испытывает финансовые проблемы Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний «Независимость» ведет переговоры о реструктуризации долга с основными кредиторами, сообщил «Ведомостям» представитель дилера и подтвердил представитель его совладельца, А1. Процесс в активной стадии, к нему привлечены консультанты и аудиторы, добавил представитель дилера: «Мы уверены, что найдем приемлемые решения в ближайшее время».

Группа компаний «Независимость» проводит оптимизацию бизнеса, говорит председатель совета директоров Роман Чайковский, она позволит сконцентрироваться на работе с наиболее успешными марками – Audi, Volkswagen, Volvo, Mazda и проч.

Основные кредиторы – Сбербанк и Газпромбанк, говорит представитель дилера, но размера долга не называет. Человек, знакомый с содержанием переговоров о реструктуризации, рассказывает, что это 5–6 млрд руб., а основной кредитор – Сбербанк. По данным кипрского реестра, общий долг головной кипрской компании автодилера перед Газпромбанком – 1,7 млрд руб.

По словам собеседника «Ведомостей», кредиты могут быть пролонгированы для снижения долговой нагрузки. Рентабельность сейчас 2–2,5%, долговая нагрузка очень высока, продолжает он, нужно увеличить срок выплаты. Выручка дилера в 2016 г. упала на 14,5% до 28,6 млрд руб., согласно данным «Автобизнесревю».

Полгода назад дилер сталкивался с такими же проблемами, говорит человек, близкий к участникам переговоров, и акционеры докапитализировали компанию на $20 млн.

Сейчас, продолжает он, акционеры «Независимости» – А1 и Чайковский – обсуждают докапитализацию, а с банками – пролонгацию кредитов. Пока о долгах не договорились, знает человек, близкий к участникам переговоров: один из вариантов – вхождение кредиторов в капитал автодилера.

Другой собеседник «Ведомостей» подтверждает, что такая возможность рассматривается. Представители Сбербанка и Газпромбанка не ответили на запрос «Ведомостей».

По словам человека, близкого к автодилеру, основная причина трудностей – спад рынка. «Ситуация выправляется, но последствия трехлетнего кризиса чувствуются», – констатировал представитель A1.

Продажи падали с 2013 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса, рынок сократился в 2 раза, только в марте 2017 г. продажи начали расти: за январь – август рынок прибавил 9,6%.

Что в портфеле «Независимость» – дилер BMW, Volkswagen, Volvo, Audi, Ford, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Jaguar и Land Rover. Человек, близкий к «Независимости», говорит, что основные марки, генерирующие в компании денежный поток, – это Audi, Volkswagen и Volvo. Это для дилера ключевые бренды с точки зрения заработка, констатировал он.

У «Независимости» в 2016 г. продажи новых автомобилей упали на 27,5% до 9101 шт., по данным «Автобизнесревю», дилер находится на 24-м месте по продажам в штуках и на 14-м – по выручке.

Финансовые трудности сказались на клиентах: «Независимость» остановила торговлю машинами BMW, импортер вывез все неоплаченные машины. Клиенты жаловались на задержки с выдачей машин. BMW не исключает, что расторгнет контракт с «Независимостью». И с другими брендами есть сложности, говорит человек, близкий к дилеру, но некритические.

«Независимость» перестала продавать новые автомобили в дилерских центрах Jaguar и Land Rover, рассказал работник дилерского центра, которому корреспондент «Ведомостей» звонил как клиент.

Представитель Jagu­ar Land Rover подтвердил, что новые машины в «Независимости» больше не продаются, решение о совместной работе будет принято на этой неделе.

Представитель «Независимости» отметил, что дилер максимально сократил продажи марок: «Это было сложное, но осознанное решение, связанное исключительно с экономикой бизнеса».

«Независимость» также закрыла один из салонов Audi, отмечает представитель дилера: это была излишняя инфраструктура, закрытие связано исключительно с процессами внутренней ­оптимизации.

Проблемы с выдачами автомобилей есть и в дилерском центре «Независимость Volvo». Работник салона рассказал корреспонденту «Ведомостей», представившемуся клиентом, что машину можно получить только с задержкой в месяц. Представитель автодилера не объяснил, с чем связаны задержки.

Представитель Volvo предупреждал, что импортер отгружает «Независимости» автомобили только после полной их оплаты. В июле у «Независимости» закрылись дилерские центры Volvo в Москве, на Ленинградском шоссе, и в Екатеринбурге.