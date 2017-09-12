«Независимость» приостановила продажу автомобилей BMW

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Сколько клиентов пожаловались на «Независимость», представитель BMW не уточнил Евгений Егоров / Ведомости

Группа «Независимость» приостановила торговлю автомобилями BMW, рассказал представитель российской компании. По его словам, деятельность двух дилерских центров в Москве заблокирована импортером. BMW отключил «Независимость» от системы заказа автомобилей, подтвердил представитель дистрибутора – BMW Group Россия. Дело в том, что некоторые клиенты дилера жаловались импортеру на невозможность получить уже оплаченные автомобили, продолжает представитель BMW. Сейчас, по его словам, производитель вывозит из автосалона непроданные машины.

Сколько клиентов пожаловались на «Независимость», представитель BMW не уточнил. На вопрос «Ведомостей», действительно ли некоторые клиенты не смогли получить оплаченные машины, представитель «Независимости» прямого ответа не дал. Он лишь отметил, что до вторника, 12 сентября, «автомобили выдавались клиентам в плановом порядке согласно условиям договора». Дилер продолжает «попытки вести конструктивный диалог с представительством BMW» в интересах клиентов, подчеркнул представитель «Независимости».

«Ведомости» нашли как минимум с десяток сообщений пользователей на форуме BMW Club с жалобами, что дилер задерживает выдачу авто. На Youtube размещен 40-минутный ролик, датированный 10 сентября, в котором клиент пытается получить из дилерского центра «Независимости» оплаченный двумя месяцами ранее автомобиль. Еще один покупатель рассказал «Ведомостям» на форуме, что после оплаты автомобиля 23 августа до сих пор не может его забрать. Автомобиль прошел предпродажную подготовку неделю назад, с тех пор стоит на улице на парковке. Машину не отдают, так как у импортера не выкуплен ПТС, а ключи забрал человек из представительства БМВ, возмущается клиент. Согласно договору, он должен забрать машину в течение 3 дней после завершения предпродажной подготовки.

Импортеры работают с дилерами по двум схемам, говорит менеджер одного из автодилеров. Можно выкупать автомобили, а можно платить в рассрочку. Но у BMW рассрочка коротка – всего 15 дней. По истечении ее срока дилер выплачивает стоимость автомобиля, даже если не успел его продать, плюс процент.

Представитель BMW этого не комментирует.

«Независимость» продает BMW c 2008 г., говорится на сайте компании: компания входит в тройку лидеров по продажам BMW в России. «Мы не исключаем, что «Независимость» может лишиться дилерства BMW, но отзыв лицензии - достаточно долгий юридический процесс», – отметил представитель автоконцерна. Сейчас BMW рекомендует клиентам не покупать автомобили у дилера. Кроме того, на сайте BMW «Независимость» пропала с карты дилерских центров. У «Независимости» BMW пока значится на сайте в продаваемых марках.