Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Fiat Chrysler присоединяется к альянсу BMW

Fiat Chrysler будет разрабатывать самоуправляющиеся автомобили вместе с BMW

Совместно компании надеются создать отраслевой стандарт для будущего вида транспорта

В среду Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявила, что присоединяется к возглавляемому BMW альянсу по разработке самоуправляющихся автомобилей. Альянс был создан в июле прошлого года с целью произвести полностью автономные автомобили к 2021 г. и отраслевой стандарт для них.

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