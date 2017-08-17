Fiat Chrysler будет разрабатывать самоуправляющиеся автомобили вместе с BMW

Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Fiat Chrysler присоединяется к альянсу BMW

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FCA последовала примеру двух ведущих поставщиков автомобильных компонентов – Delphi Automotive и Continental, которые присоединились к альянсу в мае и июне соответственно Daniel Acker / Bloomberg

В среду Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявила, что присоединяется к возглавляемому BMW альянсу по разработке самоуправляющихся автомобилей. Альянс был создан в июле прошлого года с целью произвести полностью автономные автомобили к 2021 г. и отраслевой стандарт для них.