Автомобильная промышленность

Mitsubishi возобновила выпуск дизельных Pajero Sport в Калуге

Компания вводит вторую смену и увеличивает план продаж на треть

Mitsubishi возобновляет производство в России кроссовера Pajero Sport. Об этом 18 сентября объявил президент Mitsubishi Motors Corporation Осаму Масуко.

Модель сейчас завозится из Таиланда, а с ноября будет выпускаться на калужском автозаводе «ПСМА рус» (СП Groupe PSA и Mitsubishi) наряду с Outlander. Компания рассчитывает выпускать в среднем по 7000 Pajero Sport в год при общей мощности линии Mitsubishi на «ПСМА рус» в 40 000 машин в год. Они будут комплектоваться дизельными двигателями (сейчас импортируются и бензиновые версии, но на них приходится лишь 10%).

Для расширения выпускаемого модельного ряда с января 2018 г. будет введена дополнительная, вторая смена, а штат работников будет расширен на 44% до 1440 человек.

Mitsubishi развивает производство в Калуге, потому что видит улучшения, происходящие в экономике России, пояснил Масуко. В январе – августе 2017 г. продажи Mitsubishi в России выросли на 5% до 11 396 автомобилей, весь рынок – на 9,6%, гласят данные АЕБ.

С учетом роста рынка и запуска локального производства Pajero Sport компания увеличила план продаж в России на 2017 финансовый год (заканчивается 31 марта 2018 г.) с 20 000 до 30 000 автомобилей, рассказал президент и главный исполнительный директор дистрибуторской компании «ММС рус» Наоя Накамура. Mitsubishi рассматривает возможность расширения модельного ряда, выпускаемого в России, чтобы полностью загрузить мощности завода, добавил Масуко. Какие еще модели могут появиться, он не сказал.

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