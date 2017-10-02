«Ведомости» выяснили подробности реструктуризации долга автодилера «Дженсер»

Кредиты компании пролонгированы до 2024 года; Сбербанк, как основной кредитор, получил в ней долю

Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: «Дженсер» едет дальше

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















«Дженсер» – официальный дилер Audi, Chevrolet, Ford, Hyundai, Opel и др. Андрей Гордеев / Ведомости

О реструктуризации долгов автодилера «Дженсер» 26 сентября сообщил Сбербанк. В сделке участвовали также ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», Московский кредитный банк (МКБ), банк «Российский капитал». Информацию подтвердили директор по развитию «Дженсера» Андрей Блохин, представители ВТБ и банка «Российский капитал». Дополнительные вопросы они перенаправили в Сбербанк, его представитель отказался на них отвечать. В Связь-банке, банке «Союз» и МКБ на запросы не ответили.