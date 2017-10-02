Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: «Дженсер» едет дальше
«Ведомости» выяснили подробности реструктуризации долга автодилера «Дженсер»
Кредиты компании пролонгированы до 2024 года; Сбербанк, как основной кредитор, получил в ней долю
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«Дженсер» – официальный дилер Audi, Chevrolet, Ford, Hyundai, Opel и др.
Андрей Гордеев / Ведомости
О реструктуризации долгов автодилера «Дженсер» 26 сентября сообщил Сбербанк. В сделке участвовали также ВТБ, Связь-банк, банк «Союз», Московский кредитный банк (МКБ), банк «Российский капитал». Информацию подтвердили директор по развитию «Дженсера» Андрей Блохин, представители ВТБ и банка «Российский капитал». Дополнительные вопросы они перенаправили в Сбербанк, его представитель отказался на них отвечать. В Связь-банке, банке «Союз» и МКБ на запросы не ответили.
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