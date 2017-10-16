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Kia начала выпускать в России cross-версию хетчбэка Rio X-Line
КИА моторс
На петербургском заводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус» (выпускает автомобили под брендами Kia и Hyundai) стартовало серийное производство cross-хетчбэка Kia Rio X-Line, сообщила дистрибуторская компания Kia Motors Rus. Новинка производится в режиме полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузова. Уровень локализации - 47%. Для организации выпуска модели были установлены новые штампы, проведена перенастройка роботов.
«Хендэ мотор мануфактуринг рус» работает на полную мощность, но появление новинки не потребовало расширения конвейера, говорит представитель завода. Возможности «Хендэ мотор мануфактуринг рус» позволяют одновременно выпускать четыре модели (здесь также производятся седан Rio, кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris), а сам X-Line будет выпускаться в рамках общих объемов Kia - для этой марки зарезервировано около 50% мощности предприятия, поясняет он. Сколько планируется выпустить в 2017 г. Rio X-Line, собеседник не раскрыл. Всего, по его словам, в этом году будет произведено более 220 000 машин Kia и Hyundai (в 2016 г. - 207 000 шт.), говорит он.
Продажи новинки начнутся в ноябре 2017 г. Цены не раскрываются. Для сравнения: хетчбэк Rio (раньше выпускался в России) стоит от 680 900 руб. Сross-хетчбэк пока предполагается выпускать для российского рынка, говорит представитель «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Будет ли он в дальнейшем, как другие модели завода, поставляться за рубеж - неизвестно.
Kia - лидер среди иномарок на российском рынке. В январе - сентябре 2017 г. продажи компании выросли на 27% до 135 223 шт., весь рынок увеличился на 10,6%, гласят данные АЕБ. Продажи Kia Rio (самая продаваемая машина в России) составили 73 532 шт. Псевдокроссовер с кузовом хетчбэк есть у основного конкурента Kia на российском рынке - Lada Xray (третья по популярности модель марки). По итогам 9 месяцев 2017 г. в России было продано 23 976 таких машин, по данным АЕБ. Xray стоит от 599 900 руб.
Michael Probst / AP
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