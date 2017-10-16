Daimler юридически разделит бизнес легковых машин и грузовиков

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Целью разделения бизнеса является увеличение будущей эффективности операций и улучшение использования потенциала роста бизнеса и прибылей на различных рынках, говорится в сообщении Daimler Akos Stiller/Bloomberg

Автоконцерн Daimler готовится разделить бизнес по выпуску легковых автомобилей и грузовиков в юридически независимые организации, сообщила компания. Немецкий автомобильный гигант перейдет от структуры конгломератов к холдинговой компании с тремя независимыми подразделениями: Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses и финансовых услуг (Financial Services), которое сейчас уже является юридически независимым.

Целью разделения бизнеса является увеличение будущей эффективности операций и улучшение использования потенциала роста бизнеса и прибылей на различных рынках, говорится в сообщении Daimler. Реорганизация направлена на создание «большей предпринимательской ответственности» для предприятий, она первоначально будет создавать дополнительные расходы, например на дублирующие административные структуры. Расходы Daimler на «первые шаги» составят более 100 млн евро, передает Bloomberg.

Daimler является крупнейшим в мире производителем автомобилей премиум-класса и тяжелых грузовиков, но стоимость его бизнеса не полностью отражается в цене акций, отмечает Bloomberg. Агентство приводит данные Evercore ISI, которая оценила стоимость группы в 107 млрд евро при отдельном листинге подразделения коммерческого транспорта, что примерно на 45% выше текущей оценки компании.