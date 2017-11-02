Porsche Cayenne: Спорт со всякой нежностью

Как и положено любому автомобилю с гербом Porsche, Cayenne остался стопроцентно узнаваемым Porsche

Зачем нужна дорога, если она не ведет к таверне? Вот какой надо было задать себе вопрос на развилке и повернуть налево по указателю, а не направо в деревню, где наш экипаж застрял в узком тупике. Как бы тут развернуться? Новый Cayenne стал на 63 мм длиннее – ага, мы вот-вот упремся задним бампером в стену под панические сигналы парктроника (он, похоже, не понимает, как можно так над ним издеваться). Новый Cayenne стал на 23 мм шире – да-да, еще немного, и лоснящийся правый бок оботрет выбеленный угол дома. Теперь Cayenne, правда, на 9 мм ниже, но сверху нам места как раз хватает – до самого синего неба. Местные жители вышли сочувственно посмотреть на люксовый внедорожник, раскорячившийся там, где они привыкли протискиваться на своих видавших виды пикапах. И когда Cayenne наконец выбрался из западни – буквально по миллиметру вперед-назад и вправо-влево, добрая женщина, чью дверь мы перегородили минут на десять, вынесла нам два спелых граната.

«Эвхаристо!» – поблагодарили мы и вернулись на перекресток. Ну конечно! Не навигатор надо слушать, а на указатели смотреть. Мы же на Крите, направление «Таверна» в тупик не заведет.

Выбор самого большого из греческих островов для ездовой презентации третьего поколения Porsche Cayenne выглядит красивым. И не только потому, что новый Cayenne так и напрашивается на фотосессию на фоне моря, гор и оливковых рощ, древнейших и новых руин (после кризиса 2008 г. здесь много заброшенного недостроя), бело-голубых деревенских домов, рыбных таверн и длинных пустынных пляжей южного побережья. Хотя, чего уж там, и поэтому тоже.

Как и положено любому новому автомобилю с гербом Porsche, Cayenne остался стопроцентно узнаваемым. Из ярких деталей – уже знакомая по новым Porsche 911 и Panamera красная линия, соединяющая задние фонари. Общая идея обновленного дизайна – придать Cayenne чуть больше сходства с моделью 911 и таким образом сделать его «самым спортивным в своем сегменте». Став длиннее, шире и ниже, Cayenne третьего поколения действительно приобрел более подтянутый вид. И постройнел не только визуально – базовый Cayenne сбросил 55 кг (до 1985 кг), Cayenne S – 65 кг (до 2020 кг), а самый мощный Cayenne Turbo – 10 кг (до 2175 кг). Теперь кроссовер Porsche почти целиком сделан из алюминия – большая часть кузова и некоторые детали подвески.

Дизайн интерьера практически срисован с новой Panamera. Передняя панель строго симметрична, по центру – сенсорный дисплей с диагональю 12,3 дюйма. Из торпедо над ним, словно шампиньон, растет круглый секундомер-часы. На консоли вокруг компактного селектора коробки передач – сенсорные черные панели с пиктограммами. Но микроклиматом все-таки можно управлять на ощупь: температура и обдув регулируются двумя удобными клавишами. В центре комбинации приборов, разумеется, тахометр – большой и настоящий. В смысле не виртуальный, как всё, что справа и слева от него: два семидюймовых экрана могут отображать ту информацию и в том виде, которые я выберу. Между правой и нижней рулевыми спицами примостилось колесико переключения режимов (обычный, экологичный, Sport и Sport+). Опционные спортивные кресла с интегрированными подголовниками мало того что кажутся отформованными по моей фигуре; есть ощущение, что они сейчас еще и сами меня пристегнут.

Красота Porsche неотделима от инженерных решений, поэтому отдельные узлы нового Cayenne можно выставлять в качестве арт-объектов. Что и было сделано на презентации, дававшей возможность подробно рассмотреть трехкамерную адаптивную пневмоподвеску в разрезе, систему сокращения поперечных кренов PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), устойчивые к перегреву зеркальные (!) тормозные диски PSCB (Porsche Surface Coated Brake) и систему управления задними колесами, в которой использованы технологии Porsche 911, – к слову, у нового Cayenne, как у спорткара, задние шины стали шире передних (на 20 мм).

А теперь посмотрим, как все это будет работать на критских серпантинах, где то и дело попадаются смятые отбойники и маленькие часовни в память об улетевших с узкой дороги в пропасть. Хорошо, что туристов в конце октября уже мало и на обгоны часто выходить не придется. Но вот совсем не праздный для Крита вопрос: поможет ли Porsche Surface Coated Brake не сбить козу? От этих животных можно ожидать чего угодно: однажды я видел козла, который спокойно пожевывал листву, стоя на нависавшей над дорогой ветке дерева. Ладно, если собьем, будет куда положить, зря что ли объем багажника вырос на целых 100 л.

Если бы я был поэтом, то сочинил бы оду педали газа нового Porsche Cayenne. Как много в ней нежности! Ее хочется не топтать, а ласкать, поглаживать: она так чутко отзывается на прикосновения, так точно исполняет мои желания, что словно придает динамике дополнительное – тактильное – измерение. Лучше всего эта связь чувствуется в режиме Sport – мне показалось, что именно в нем мы с новым Cayenne достигли идеального взаимопонимания. Причем для этого совершенно не обязательно гнать – спортрежим прекрасно работает и в размеренном темпе.

Сложить песню можно и о том, сколько удовольствия дарит каждое движение руля, у которого всего два оборота от упора до упора. Или просто сказать что-то вроде «Porsche есть Porsche» и оставить обсуждение нюансов управляемости профессионалам автоспорта. Хотя Cayenne третьего поколения построен на одной платформе с Audi Q7, он, разумеется, обязан быть другим. Например, иметь более заднеприводные повадки, за которые отвечает система Porsche Traction Management – такая же, как на 911-м (с постоянным приводом на заднюю ось и подключаемой передней). Кто бы сомневался: новый Porsche Cayenne классно разгоняется, классно поворачивает и классно тормозит. Сюрприз в том, что он совсем не злой. А очень комфортный – причем даже в самом жестком режиме Sport+ и в самой мощной версии Turbo.

Спасибо PDCC – кренов и правда практически нет, даже когда автомобиль уже свистит шинами в повороте. Потому что, ну да, мы все-таки гоним, а иначе зачем столько лошадиных сил и такое шасси? На Крите довольно беспечно относятся к правилам дорожного движения, но ограничение в 90 км/ч на горных серпантинах казалось мне раньше немного излишним: все, кто не хочет убиться, и так едут тише. Ага, только если у вас не Porsche! Лишь бы никто не выскочил навстречу из закрытого скалой поворота. Но помимо азарта новый Cayenne дает и уверенность в том, что всё безопасно. Система стабилизации одернула меня лишь однажды, когда я слишком быстро вошел в поворот со сменой дорожного покрытия – вместо асфальта под колесами оказался мелкий гравий. Причем страхующая электроника начинает работать в тот момент, когда ты уже успел осознать ошибку, так что это еще и хороший урок: больше так не делай.

По управляемости все три версии – базовая, Cayenne S и Turbo – похожи. Но знаете, почему я расстроился, пересев после S-ки на базовый Cayenne? Не потому, что он медленней (турбированный двигатель V6 мощностью 340 л. с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 5,9 с, а 440-сильный V6 битурбо версии S – за 4,9 с). А потому, что не звучит, сколько ни утапливай газ в пол. Старшим версиям поставили хороший голос, а младшую как будто придушили - обидно.

Кстати, паспортные цифры разгона у Porsche указаны честно: коллеги сделали замеры и убедились – версия Turbo с двухнаддувным V8 выстреливает до 100 км/ч за 3,9 с. А ведь это быстрее, чем соплатформенный Bentley Bentayga, «самый быстрый внедорожник в мире»! Упс, кажется, титул (во всяком случае, в спринте) перешел к новому Cayenne Turbo, хотя у него 550 л. с. против 608 л. с. у Bentley.

На высоких скоростях топовому Cayenne Turbo помогает адаптивный спойлер: после 160 км/ч он автоматически приподнимается на 20 мм, увеличивая прижимную силу на задней оси, в режиме Sport+ «вырастает» уже на 40 мм, а при открытой панорамной крыше компенсирует ухудшение аэродинамики, выдвигаясь на 60 мм. Выше всего – на 80 мм – спойлер поднимается в случае экстренного торможения: в Porsche уверяют, что при скорости 250 км/ч это помогает сэкономить 2 м тормозного пути.

А ночью Porsche Cayenne впечатляет визуальными эффектами: его матричные фары раздвигают темноту как театральный занавес, а когда из-за поворота выныривает встречная машина, вырезают ее силуэт из пятна света, чтобы не слепить водителя.

Внедорожный маршрут, проложенный организаторами теста, был щадящим. Петлявшая среди олив грунтовка, по которой без особых проблем проехала бы обычная легковушка, позволила разве что лишний раз оценить комфорт подвески Cayenne. Среди пяти внедорожных режимов есть и «Песок», но съезжать на пляж мы не стали – затея эта все-таки не для гладких низкопрофильных шин (радиусом 19 или 21 дюйм), в которые были обуты тестовые автомобили.

«В нашу задачу не входило сделать iPad на колесах», – пошутят специалисты Porsche. Но ведь сделали. Cayenne нового поколения будет сходить с конвейера уже в режиме онлайн. У него есть точка доступа WiFi, а автопарковщиком можно управлять со смартфона. Незнакомый внедорожный маршрут можно не просто задокументировать для себя, но и поделиться с товарищами, отправив в социальные сети. И конечно, Cayenne, как Большой брат, теперь будет следить за тобой. Например, остановится сам, если у водителя, не дай бог, случится инфаркт (правда, система Emergency Assist будет доступна не раньше середины 2018 г.).

Из других обещаний на будущее мне особенно нравится система помощи при маневрировании с функцией защиты дисков. Наконец-то об этом подумали! Потому что дорогущие и ничем не защищенные колесные диски – первое, что страдает почти на любом автомобиле премиум-класса – бордюров-то никто не отменял. Возможно, эта штука даже помогла бы нам побыстрее выбраться из тупика в критской деревне. Или возмущалась бы громче парктроника, пугая окрестных коз.