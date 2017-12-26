Solaris может получить детали от «Камаза»

Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: «Камаз» заведет Hyundai

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Доля импортных комплектующих в выпускаемых в России машинах – примерно 50%, пояснял представитель Hyundai Motor Manufacturing Rus летом Екатерина Кузьмина / Ведомости

Руководители и специалисты петербургского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus посетили «Камаз». «Потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях «Камаза» для автомобилей, выпускаемых в Санкт-Петербурге, включая седан Hyundai Solaris и компактный кроссовер Hyundai Creta, говорится в сообщении «Камаза».

Где планируется создать производство и по какой схеме (собственный завод или контрактный выпуск), не раскрывается.

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