Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: «Камаз» заведет Hyundai
Solaris может получить детали от «Камаза»
Hyundai изучает производство автоагрегатов в Набережных Челнах
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Доля импортных комплектующих в выпускаемых в России машинах – примерно 50%, пояснял представитель Hyundai Motor Manufacturing Rus летом
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Руководители и специалисты петербургского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus посетили «Камаз». «Потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях «Камаза» для автомобилей, выпускаемых в Санкт-Петербурге, включая седан Hyundai Solaris и компактный кроссовер Hyundai Creta, говорится в сообщении «Камаза».
Где планируется создать производство и по какой схеме (собственный завод или контрактный выпуск), не раскрывается.
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