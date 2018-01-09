«АвтоВАЗ» поднял цены
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В январе 2018 г. рекомендованные розничные цены на автомобили Lada выросли в среднем на 2–3%, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний марки. Средневзвешенное повышение составило 2,5%, подтвердил представитель «АвтоВАЗа». Цена седана Lada Vesta в базовой комплектации, например, выросла на 15 000 (на 2,7%) до 569 900 руб., седана Lada Granta – на 10 000 (на 2,6%) до 399 900 руб., кроссовера Xray – на 15 000 (на 2,5%) до 614 900 руб., по данным дилеров и информации на сайте компании.
Повышение цен в начале года – традиционное для «АвтоВАЗа», напоминают дилеры. В январе 2017 г. цены на некоторые модели Lada выросли в среднем на 2%. После этого цены поднимались в сентябре и только на Lada Vesta (примерно на 2%). В 2016 г. автомобили Lada дорожали в феврале и мае.
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