Volkswagen увеличит экспорт машин из России и начнет поставки двигателей

В 2017 г. группа Volkswagen произвела в России 167 500 автомобилей, из них 118 500 - на своем заводе в Калуге Максим Стулов / Ведомости

Группа Volkswagen сообщила, что начинает экспорт двигателей, выпускаемых на заводе в Калуге. В 2018 г. «на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские» планируется поставить около 40 000 моторов при мощности завода 150 000 шт. в год. В страны Евросоюза в этом году также будет поставлено 10 000 автомобилей Skoda Octavia, выпускаемых по контрактной схеме на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Оба проекта связаны с происшедшими изменениями режима переработки на таможенной территории, поясняется в сообщении. «Нам правительство предложило воспользоваться схемой переработки на таможенной территории, чтобы не платить таможенные пошлины [на импортируемые компоненты для экспорта готовой продукции]. Но это не решение этой проблемы, так как мы должны платить НДС и акциз при реэкспорте», - говорил в апреле 2017 г. в интервью «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. В конце прошлого года вступили в силу поправки в законодательстве и теперь платить НДС и акциз не нужно, напоминает представитель компании.

«Дальнейшее тесное сотрудничество с Федеральной таможенной службой позволит нам увеличить как объемы экспорта автомобилей, так и, что еще более важно и перспективно, объемы экспорта компонентов», - говорит Озегович (его слова приводятся в сообщении).

В 2017 г. группа Volkswagen произвела в России 167 500 автомобилей, из них 118 500 - на своем заводе в Калуге и 49 000 - в Нижнем Новгороде. На экспорт было поставлено 25 100 машин. Это на 70% больше, чем годом ранее. План на 2018 г. представитель не раскрыл. Помимо Евросоюза будет продолжен экспорт различных моделей в страны СНГ, добавляет он.

Volkswagen Group Rus - первая компания, которая будет работать в рамках обновленного таможенного режима, подчеркивается в сообщении. «Другие игроки автомобильного рынка также смогут использовать преимущества режима «переработки на таможенной территории», что в конечном итоге поможет российской автомобильной промышленности быстрее интегрироваться в глобальные цепочки поставок», - отмечается здесь же.