Volkswagen начинает экспорт двигателей российского производства

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В этом году Volkswagen намерен поставить на экспорт 40 000 двигателей, сообщила компания. Проект стал возможен благодаря смягчению таможенного регулирования, говорится в пресс-релизе.

Моторный завод под Калугой компания ввела в эксплуатацию осенью 2015 г. Он производит бензиновые моторы объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л. с. Предприятие способно выпускать 150 000 двигателей в год. Проект обошелся Volkswagen в 250 млн евро. Но из-за падения продаж автомобилей завод был недозагружен – в 2017 г. он произвел 103 000 двигателей.

До сих пор калужскими моторами оснащались только собранные в России машины: Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta, Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Yeti. Компания давно хотела поставлять двигатели и на экспорт. Но проблема в том, что часть комплектующих для их производства Volkswagen импортирует. При установке российского двигателя на российский же автомобиль дополнительных затрат не возникает – по соглашению о промсборке компания освобождена от уплаты таможенных пошлин на комплектующие или платит их по минимальной ставке. Для экспортируемых двигателей комплектующие тоже не будут облагаться таможенными пошлинами (сборка происходит по специальному режиму переработки на таможенной территории). Однако при вывозе их из страны придется платить НДС и акциз, говорил «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Но в конце прошлого года вступили в силу поправки в законодательство и теперь платить НДС и акциз не нужно, напоминает представитель компании.

На какие зарубежные автозаводы планируется поставлять российские двигатели, представитель Volkswagen не пояснил. В сообщении указано, что часть моторов уйдет на европейские автозаводы. Ими будут комплектоваться машины для стран, где действует такой же, как и в России, экологический стандарт – «Евро-5», отметил представитель Volkswagen.

Изменения режима переработки на таможенной территории Volkswagen использует и для экспорта автомобилей. В страны Евросоюза в 2018 г. будет поставлено 10 000 Skoda Octavia, выпускаемых на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, сообщила компания. В них будут устанавливаться импортные двигатели «Евро-6», поясняет представитель. В 2017 г. группа Volkswagen произвела в России 167 500 автомобилей (на своем автозаводе в Калуге и на мощностях ГАЗа) и поставила на экспорт 25 100 машин. Больше всего машин было отправлено в Чехию – кроссоверов Skoda Yeti, которые ранее выпускались на ГАЗе. Помимо Евросоюза будет продолжен экспорт в страны СНГ, сказал представитель компании. План на 2018 г. не раскрывается.

Государство помогает экспорту, субсидируя часть расходов на транспортировку, сертификацию, адаптацию продукции автопрома, участие компаний в выставках. Представители Renault, Nissan и PSA говорят, что их компании готовы развивать экспорт и заинтересованы в мерах господдержки. Все российские производители в основном поставляют машины в страны Таможенного союза. Но есть и проекты в дальнем зарубежье. Nissan экспортирует машины в Ливан, автокомпоненты – в страны Европы. Renault в июне 2017 г. начала экспорт Duster в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (более 3600 машин). Петербургская «Хендэ мотор мануфактуринг рус», по словам ее представителя, не делает большой ставки на экспорт, так как поставки невелики: 5900 автомобилей из 233 500 выпущенных. В этом году значительный рост экспорта не планируется, добавляет он.