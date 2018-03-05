«АвтоВАЗ» планирует открыть завод в Казахстане к 2021 году
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Строительство автозавода полного цикла (сварка, окраска, сборка) в Казахстане в рамках совместного предприятия «Азия авто Казахстан» (75% у группы «Бипэк авто – Азия авто», блокпакет у «АвтоВАЗа») планируется завершить «примерно в течение трех лет с настоящего момента», рассказал в интервью «Ведомостям» президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Ранее планировалось открыть автозавод мощностью 60 000 машин в год к 2019 г. (с возможностью расширения до 120 000 шт. в год) для местного рынка и экспорта. Общие инвестиции с учетом второй очереди оценивались в $500 млн. По словам Мора, стоимость проекта снижена, но насколько именно, он не раскрыл. «Мы постарались придать инвестициям, насколько это было возможно, соответствующий реалиям размер. Вместе с «Бипэком» минимизировали риски», – отметил он.
Представитель «Бипэк авто – Азия авто» на вопросы не ответил. В конце января группа сообщала, что уже инвестировала в проект $62 млн. Вложения «АвтоВАЗа» в проект не финансовые, он выступает техническим партнером. Проект был анонсирован в 2011 г., и с того времени сроки уже несколько раз сдвигались.
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