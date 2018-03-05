Николя Мор рассказывает о том, как он совмещает руководство «АвтоВАЗом» и регионом Евразия в компании Renault и о том, останется ли он президентом российской компании.

Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Николя Мор: В России вы всегда должны показывать, что держите все под контролем

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Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор Максим Стулов / Ведомости

Николя Мор, который получил новую должность в Renault, заявил «Ведомостям», что готов совмещать ее с работой на «АвтоВАЗе», чтобы добиться успеха в Тольятти

Француз Николя Мор не испугался принять вызов и променять президентство в крупной и успешной компании Dacia на аналогичную должность в небольшом (по меркам мирового автопрома) и убыточном «АвтоВАЗе». Переехав в Тольятти в 2016 г., Мор вскоре дал интервью «Ведомостям», в котором заявил, что благодаря реформам «АвтоВАЗ» должен достичь операционной безубыточности в 2018 г. Это обещание Мор выполнил на год раньше срока – компания стала прибыльной на операционном уровне уже в 2017 г. Да, у компании по-прежнему очень большая долговая нагрузка и из-за выплат по кредитам бизнес «АвтоВАЗа» все еще убыточный. Но перспективы не мрачные: авторынок в России наконец начал расти, новые модели «АвтоВАЗа» прекрасно приняты покупателями, и теперь руководство компании рассчитывает, что в течение трех лет «АвтоВАЗ» покажет и чистую прибыль.

Казалось, что наконец-то волжский автозавод получил эффективного и профессионального менеджера из автопрома, под руководством которого «АвтоВАЗ» может строить долгосрочную стратегию. Тем неожиданнее оказались новость о назначении Мора старшим вице-президентом Renault (его предшественник был переведен на должность председателя правления Nissan North America) и последовавшее затем заявление гендиректора «Ростеха» (акционер «АвтоВАЗа») Сергея Чемезова о том, что Мор уйдет из «АвтоВАЗа» в Renault.

В интервью «Ведомостям» Мор рассказал, как совмещает две должности и как планирует развивать «АвтоВАЗ» и Renault.

– С января 2018 г. вы стали старшим вице-президентом Renault и операционным директором региона Евразия, сохранив при этом пост президента «АвтоВАЗа». Но в феврале гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что вы покинете «АвтоВАЗ», поскольку пошли на повышение в Renault. Каковы причины этого?

– Вопрос о причинах лучше задать ему. Также я не хотел бы комментировать переход [в Nissan North America] моего предшественника на этой должности [Дени Ле Вота]. Что касается моего перехода в Renault, я думаю, что меня выбрали на эту должность из-за того, что я знаю Россию по текущей работе, знаю Румынию по работе предыдущей, достаточно хорошо знаю Турцию. С точки зрения знания экономики региона я, пожалуй, был самым опытным кандидатом. Как мне удается совмещать две эти работы? Конечно, большую часть своего времени я посвящаю «АвтоВАЗу». Это нужно для выполнения среднесрочного плана развития компании. Тем не менее я значительную часть времени посвящаю и Renault. С начала января я организую свою работу так, чтобы больше делегировать. Могу сказать, что пока все идет нормально. Это другой опыт. Для меня было проще, конечно, находиться в основном в Тольятти. Теперь ситуация несколько сложнее с организационной точки зрения, но это не мешает эффективно управлять «АвтоВАЗом».

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