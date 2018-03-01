«АвтоВАЗ» удвоил скидки на автомобили Granta и Kalina Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в марте продлил программу обновления парка, которая предполагает скидку на новый автомобиль при использовании схемы trade-in. Размер скидок для большинства участвующих в программе моделей (список пополнил псевдокроссовер Lada Xray) сохранился – 20 000-30 000 руб., а для автомобилей Lada Granta и Lada Kalina, имеющих общую платформу, увеличился вдвое – до 40 000 руб. Для моделей это ощутимо: рекомендованные розничные цены седана Granta начинаются с 399 900 руб., Kalina – с 450 600 руб. (самые дешевые – в кузове хетчбэк), по данным сайта автоконцерна.

Granta – самый продаваемая модель Lada и второй по популярности автомобиль (после Kia Rio) среди всех марок на российском рынке по итогам 2017 г. В прошлом году было реализовано 93 686 таких машин, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это 30% от всех продаж Lada в стране. Продажи Kalina были гораздо скромнее – 19 989 шт.

По итогам января 2018 г. продажи Lada выросли на 29%, Granta - на 15%, гласят данные АЕБ (Kalina в топ-25 моделей не вошла). Данные за февраль еще не публиковались. Для чего понадобилась дополнительная поддержка продаж Granta и Kalina в марте – представитель «АвтоВАЗа» не стал пояснять.

Это нужно, скорее всего, для снижения складских запасов в регионах, говорит топ-менеджер одной из дилерских компаний «АвтоВАЗа». В Москве запасы нормальные, добавляет он. Стоки по Granta и Kalina в феврале выросли, подтверждает топ-менеджер крупной региональной дилерской компании «АвтоВАЗа». В январе они были обычными – на уровне 1-1,5-месячных продаж, сейчас - на уровне 2-2,5 месяцев, приводит он данные. По остальным моделям ситуация нормальная, отмечает дилер. Январь для Lada был очень хорошим, ожидалось, что февраль будет еще лучше, поэтому многие дилеры заказали машин больше – прежде всего объемообразующую Granta, но месяц оказался таким же, сожалеет он. Сказались в том числе погодные условия – из-за холодов и снегопадов клиенты откладывали покупку до марта - апреля, замечает собеседник. На снижение спроса повлияло и увеличение ставок по автокредитованию, добавляет он. «АвтоВАЗ» хочет обновить Granta (предполагается, что машина получит фирменный Х-стиль), но это не мешает продажам текущего поколения, утверждает дилер. По крайней мере, покупатели массово не интересуются, когда появится новинка и сколько будет стоить, отмечает он.

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