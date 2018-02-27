«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж новой версии Lada Granta
Продажа новой версии автомобиля Lada – Granta City начнется 1 марта 2018 г. Об этом говорится на сайте «АвтоВАЗа».
В автомобиле есть кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. У Lada Granta City двигатель объемом 1,6 л мощностью 87 л. с. и механическая коробка переключения передач. Кроме того, изменился внешний вид автомобиля и дизайн салона. Стоимость – от 492 400 руб.
В прошлом году в десятку наиболее продаваемых вошли четыре модели Lada – Granta, Vesta, Largus и Xray. Всего в 2017–2026 гг. компания планирует вывести на рынок 12 новых моделей. По итогам 2017 г. «АвтоВАЗ» сократил убыток по МСФО почти в пять раз – до 9,7 млрд руб. Этому помогли рост продаж и цен, вывод на рынок более дорогих комплектаций автомобилей, укрепление рубля, программа рекапитализации, инициированная основными акционерами – Renault-Nissan и «Ростехом», объяснила компания.