«АвтоВАЗ» сократил убыток почти в 5 раз

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Основную прибавку «АвтоВАЗу» обеспечил рост продаж автомобилей на российском рынке Максим Стулов / Ведомости

Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2017 г. сократился в 4,6 раза до 9,7 млрд руб., сообщила компания. Показатель EBITDA у «АвтоВАЗа» стал положительным – 8,4 млрд руб., подсчитал аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В 2016 г. он был отрицательным – минус 7,8 млрд руб. Компании помогли рост продаж, рост цен, вывод на рынок более дорогих комплектаций автомобилей, укрепление рубля, программа рекапитализации, инициированная основными акционерами – Renault-Nissan и «Ростехом», объяснил исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по финансам Штефан Мауэрер. Убыток мог бы быть меньше, если бы не по-прежнему высокие процентные расходы – 9 млрд руб. в 2017 г., отмечает Беспалов. «АвтоВАЗ» продолжит оптимизировать расходы и рассчитывает в 2020 г. выйти уже на чистую прибыль, пообещал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Выручка «АвтоВАЗа» в 2017 г. выросла на 22% и достигла 225,6 млрд руб. Основную прибавку обеспечил рост продаж автомобилей на российском рынке – 320 222 машины, на 16,2% больше, чем годом ранее. Доля «АвтоВАЗа» в продажах легковых и легких коммерческих автомобилей в России достигла самого большого значения за последние шесть лет – 19,5%. В прошлом году в десятку наиболее продаваемых вошли четыре модели Lada – Granta, Vesta, Largus и Xray. Всего в 2017–2026 гг. компания планирует вывести на рынок 12 новых моделей разных семейств (две уже появились) и 11 – с обновленным дизайном (выпуск части из них начнется до конца 2018 г.). Российский рынок в нынешнем году вырастет минимум на 10%, «АвтоВАЗ» хочет сохранить или даже нарастить долю.

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