Николя Мор покинет «АвтоВАЗ»

Максим Стулов / Ведомости

«Ростех» и французский автомобилестроительный концерн Renault обсуждают смену президента «АвтоВАЗа», кандидатура на смену действующему президенту компании Николя Мору пока подбирается, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов во вторник (его слова передал «Интерфакс»).

Мор с 1 января 2018 г. стал операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault, при этом сохранил пост президента «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» сказал, что Мор продолжает работать в этих должностях, большую часть времени проводит в России. От дальнейших комментариев он отказался.

Кандидатуру подбирает Renault, она будет согласовываться с «Ростехом», пояснил представитель госкорпорации. Представитель Renault на вопросы не ответил. Человек, близкий к одному из акционеров, пояснил, что у акционеров претензий к Мору нет – он пошел на повышение. По его словам, смена президента «АвтоВАЗа» произойдет в мае. По словам топ-менеджера одной из крупных дилерских компаний, это, скорее всего, будет один из нынешних заместителей Мора, занимающийся производством. Преемником может стать исполнительный вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок «АвтоВАЗа» Алеш Братож, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Мор проработал на «АвтоВАЗе» меньше двух лет. Он возглавил компанию в марте 2016 г. (до этого руководил румынской Dacia), сменив Бу Андерссона. Наследство ему досталось тяжелое: в 2015 г. «АвтоВАЗ» получил рекордный убыток в своей истории – почти 74 млрд руб. «Основная моя цель сейчас – вернуть компанию к прибыльности, – говорил Мор в интервью «Ведомостям» после назначения президентом «АвтоВАЗа». – Это займет какое-то время, самый ранний срок – 2018 г. Многое будет зависеть от рыночных условий. Конкретных сроков акционеры не требуют. Они терпеливы и понимают сложившуюся ситуацию».

По итогам девяти месяцев 2017 г. «АвтоВАЗ» впервые за пять лет стал прибыльным на операционном уровне. Основная деятельность тогда принесла «АвтоВАЗу» 1,9 млрд руб. прибыли по МСФО, чистый убыток составил 4,5 млрд руб. «АвтоВАЗу» помогла оптимизация расходов компании, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Этим занимался и предшественник Мора, но излишняя, по мнению «Ростеха», жесткость при сокращении штата, а также активная закупка иностранных комплектующих стоили Андерссону кресла президента «АвтоВАЗа». Сокращение штата продолжилось и при Море, но он делал это мягко – людям помимо выходных бонусов предлагалась помощь в дальнейшем трудоустройстве, в том числе с помощью созданного индустриального парка. Вторая причина – рост продаж Lada, продолжает Беспалов. Они начали расти еще летом 2016 г., когда рынок продолжал падать (вернулся к росту весной 2017 г.).

Помимо общего оживления рынка компании помогла популярность новинок – Vesta и Xray. При Море семейство Vesta расширилось – к седану добавился универсал и его cross-версия, а в январе Vesta стала самой продаваемой моделью в России. Улучшить финансовое положение «АвтоВАЗа» помогли и его основные акционеры – за счет допэмиссии, в которой участвовала Renault, напоминает Беспалов. Так что новому президенту «АвтоВАЗа» можно будет заниматься не столько антикризисным управлением, сколько дальнейшим развитием компании, резюмирует эксперт.-

В подготовке статьи участвовал Виталий Петлевой