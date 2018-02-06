Vesta впервые стала самым продаваемым автомобилем в России

Помогло расширение семейства: к седану добавились универсал и его cross-версия

Общие продажи Lada в январе выросли на 29% до 21 005 машин Андрей Гордеев / Ведомости

В январе на российском рынке было продано 6696 автомобилей Lada Vesta - в 1,6 раза больше, чем в январе прошлого года, следует из отчета АЕБ. Это позволило модели возглавить список самых продаваемых автомобилей в стране.

Общие продажи Lada в январе выросли на 29% до 21 005 машин, весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей - на 31,3% до 102 464 шт.

По итогам 2017 г. лидером была корейская Kia Rio, выпускаемая на петербургском автозаводе «Хендэ мотор мануфактуринг рус». В январе эта модель оказалась на втором месте, на третьем - Lada Granta. Представитель Kia на вопросы не ответил.

Впервые лидер

Vesta стала самой продаваемой моделью в России впервые. Для этого ей понадобилось больше двух лет - продажи вазовской новинки начались осенью 2015 г.

Модель имеет вазовскую платформу и выпускается на заводе «Lada-Ижевск». Раньше она производилась только в кузове седан, осенью 2017 г. семейство расширилось за счет универсала и его cross-версии. Также появилась версия, работающая на сжатом газе. Расширение семейства во многом и помогло Vesta стать самой продаваемой модель, замечает дилер «АвтоВАЗа».

Сколько было продано каждой из версий, представитель «АвтоВАЗа» не раскрывает. Лишь отмечает, что «версии SW набирают популярность и хорошо приняты рынком». По данным дилера, на универсал и его cross-версию сейчас приходится примерно 10% общих продаж Vesta. В 2018 г. эта доля может увеличиться до 20%, считает он: «Конкурентов со схожей ценой мало».

Седан Vesta 2018 года выпуска стоит от 569 900 руб., универсал - от 654 900 руб., cross-версия - от 770 900 руб., по данным сайта компании. Для сравнения: седан Kia Rio стоит от 694 900 руб.

Говоря о перспективах продаж Vesta в 2018 г., представитель «АвтоВАЗа» сказал: «Все покажет рынок. Автомобиль достоин лидерства, а наше производство готово удовлетворить спрос рынка». Модель имеет все шансы сохранить лидерство, в том числе с помощью дальнейшего расширения семейства, соглашается дилер. «АвтоВАЗ» хочет наладить выпуск cross-версии седана Vesta, но когда именно - неизвестно. Представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл, как планируется развивать семейство. «Будут новости. Необходимо дождаться Московского автосалона», - лишь заметил он.

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