Самые яркие отставки и назначения 2017 года

Статья опубликована в № 4481 от 28.12.2017 под заголовком: Самые яркие отставки и назначения 2017 г.

Из прошлогодних лидеров по числу отставок и назначений в 2017 г. уцелел финансовый сектор, активно оздоравливаемый Центробанком. Но появились и лидеры новые Андрей Гордеев / Ведомости

Корпус топ-менеджеров помолодел, к власти приходят управленцы со знанием технологий и новыми подходами к управлению.

Из прошлогодних лидеров по числу отставок и назначений в 2017 г. уцелел финансовый сектор, активно оздоравливаемый Центробанком. Но появились и лидеры новые: госкомпании и предприятия оборонной отрасли, автомобильная промышленность, а также отрасли IT и телекоммуникаций.

Год прошел под знаком цифровизации экономики, многие компании почувствовали, что старые управленцы не справляются, и стали менять их на более молодых и прогрессивных, объясняет Борис Славин, профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета. У собственников, прежде всего государства, накопилось недовольство недостатками старых руководителей, не разбирающихся в современных технологиях, говорит Рустам Бостанов, консультант Ward Howell.

Госкомпании

Об отставке гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова заговорили в самом начале 2017 г. Еще в ноябре 2016 г. Генпрокуратура сочла, что премия Страшнова за 2014 г. в 95,4 млн руб. была чрезмерно завышена, и направила в СК материалы для возбуждения уголовного дела против Страшнова по обвинению в превышении полномочий. 1 июля вместо Страшнова был назначен Николай Подгузов, ранее замминистра экономического развития, рассказывал «Ведомостям» замминистра связи Михаил Евраев. Команда Страшнова вывела предприятие из кризиса и оно совершило большой рывок в развитии, рассказал «Ведомостям» замминистра связи Михаил Евраев. Однако Страшнов был сосредоточен на операционной эффективности и недостаточно лоббировал интересы компании в администрации президента и Госдуме, полагает Анна Бурова, руководитель отдела кадрового консультирования ManpowerGroup. Сейчас Страшнов работает операционным директором группы «Еврохим».

В госкомпании «Алроса» первое лицо сменилось по похожей причине, хотя без скандала, рассказал «Ведомостям» собеседник, близко знакомый с ситуацией в компании. Вместо Андрея Жаркова, который возглавлял компанию с 2015 г. по февраль 2017 г., президентом алмазного гиганта был назначен человек, близкий к власти, – Сергей Иванов-младший. Другой пример: входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Авиационный комплекс Ильюшина» в мае возглавил Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Жарков пришел в «Алросу» из Гохрана, он не менял команду и не внедрял новые идеи, предполагает Борис Красноженов, руководитель аналитического подразделения Альфа-банка. Иванов сразу начал менять команду, из «Алросы» уволились три вице-президента и другие менеджеры. По мнению Красноженова, главные инновации в алмазодобывающей компании – в геологоразведке, технологиях разработки месторождений, маркетинге и сбыте.

В 2017 г. новым президентом «Ростелекома» вместо назначенного замминистра связи Сергея Калугина стал Михаил Осеевский, бывший зампред правления ВТБ. Пока Калугин руководил «Ростелекомом», все плановые показатели выполнялись, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Однако нынешнее руководство «Ростелекома» усиливает сектор оказания услуг государству – в 2017 г. распоряжением президента компания была признана единственным поставщиком услуг электросвязи для 56 федеральных органов исполнительной власти, включая Минкомсвязи, Роскомнадзор, Россвязи. По словам представителя компании, основная задача на 2018 г. – создание цифровых технологических платформ для бизнеса и госсектора и повышение доступности цифровых услуг в удаленных регионах.

У первого лица транспортного гиганта РЖД Олега Белозерова изменилась должность: он был президентом с трехлетним сроком полномочий, а стал гендиректором с пятилетним. Зато произошли изменения в топ-менеджменте на уровне вице-президентов, переименованных в директоров. Например, в РЖД перешел бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, который теперь курирует в компании пассажирские перевозки.

Увеличение срока полномочий Белозерова объясняется тем, что у правительства нет к нему нареканий, комментирует аналитик «Атона» Михаил Ганелин. В числе основных достижений Белозерова – повышение клиентоориентированности РЖД, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Белозеров заявил, что в 2018 г. РЖД планирует сократить расходы на 80 млрд руб., а производительность увеличить на 5%. По словам Бурмистрова, идет постепенное омоложение управленческого состава монополиста. РЖД уже запустила SRM-систему и создала электронную торговую площадку для закупки вагонов, но это лишь первые шаги компании на пути цифровизации.

Помимо оборонных предприятий государству пришлось в этом году плотно заняться и несколькими гражданскими компаниями, где, по мнению аналитиков, в последние годы дела шли крайне плохо. Так, в сентябре 2017 г. правительство вместо Олега Бударгина назначило гендиректором «Россетей» Павла Ливинского, в прошлом руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Бударгин руководил «Россетями» с 2013 г. В 2015 г. контрольное управление президента критиковало деятельность «Россетей» за непрозрачность инвестпроектов и отсутствие строгой отчетности по средствам из государственного бюджета, за серьезные нарушения сроков ввода объектов ФСК ЕЭС в эксплуатацию. В последние годы в компании ничего не менялось: ни финансовые показатели, ни ситуация в проблемных регионах – в Сибири, на юге России и на Северном Кавказе, говорит аналитик Райффайзенбанка Федор Корначев. Как ранее рассказывал Ливинский, его задача состоит в повышении эффективности, достижении большей финансовой устойчивости, модернизации электросетевого комплекса (нужно завершить цифровизацию сетей до 2030 г.), в сокращении потерь в электросетях и наведении порядка в тарифах.

Оборонное машиностроение

Во многих госкомпаниях основная причина кадровых перестановок – желание навести элементарный порядок, говорит Игорь Розин, исполнительный директор Ассоциации независимых директоров. По его мнению, государство сейчас гораздо пристальнее, чем прежде, следит за происходящим в госкомпаниях.

В ОАК гендиректором «Ил» назначен Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, а президентом корпорации «Иркут» стал Юрий Слюсарь, чье назначение, по словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, связано с продолжением процесса консолидации и корпоративных преобразований в гражданском производстве корпорации.

В Центре им. Хруничева кресло гендиректора вместо Андрея Калиновского занял Алексей Варочко. По словам собеседника «Ведомостей» из космической отрасли, уход Калиновского, который ранее работал в «Ростсельмаше» и прославился в Центре Хруничева беспощадным сокращением расходов, связан с тем, что менеджер такого типа понадобился на более высоком уровне – Калиновский перешел на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности в «Роскосмос». Ему в 2016 г. удалось сократить долги предприятия с 15,1 млрд до 9,2 млрд руб. Теперь Калиновский следит не за одним, а сразу за семью космическими предприятиями.

Из-за неудовлетворительных экономических показателей должностью поплатился и гендиректор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Олег Сиенко. Еще в конце 2016 г. президент принял решение передать корпорацию «Ростеху», надеясь таким образом исправить тяжелую экономическую ситуацию на предприятии: долг УВЗ превышал 276 млрд руб. В марте 2017 г. главой УВЗ был назначен Александр Потапов, прежде замминистра промышленности и торговли. Под его руководством к концу 2017 г. предприятие вдвое увеличило продажи вагонов по сравнению с 2016 г. (15 000 вагонов в 2017 г. против 7500 в 2016 г.).

В новых назначениях в госсекторе в 2017 г. стало меньше политики и больше акцента на профессиональные качества топ-менеджеров, говорит Анна Кофф, старший партнер Rosexpert.

Финансовый сектор

В банковском секторе продолжалась волна кадровых перестановок, как и в 2016 г., порожденная отзывом лицензий и санацией финансовых институтов, только теперь она докатилась до крупнейших банков: Промсвязьбанка, группы «ФК Открытие», Бинбанка. Крупнейшее назначение произошло в декабре: с 1 января 2018 г. правление санируемого «ФК Открытие» возглавит Михаил Задорнов, который сейчас возглавляет «ВТБ 24», вместе с ним на новое место перейдут семь топ-менеджеров ВТБ. Роль ВТБ таким образом усилится. В 2017 г. именно группа ВТБ больше всего выиграла от зачистки крупных банков, она обеспечила 60% роста депозитов населения в январе – сентябре. Задорнов рассказал в недавнем интервью «Коммерсанту», что не исключает возможность объединения «ФК Открытие» с Бинбанком и Промсвязьбанком.

Директор департамента по подбору персонала для финансовых институтов агентства «Контакт» Андрей Захаров отмечает, что у Задорнова и группы ВТБ в целом есть опыт интеграции финансовых институтов, который пригодится для вывода из кризиса группы «ФК Открытие». Сама «ФК Открытие» образовалась путем объединения десятка банков.

Другое ключевое назначение в финансовом секторе произошло в крупнейшей страховой компании «Росгосстрах». В мае бывший гендиректор российских подразделений немецкой группы Allianz Николаус Фрай стал главным управляющим директором «Росгосстраха», а через несколько месяцев – генеральным директором. Контроль над страховщиком в 2017 г. перешел к той же группе «ФК Открытие» – фактически с февраля, юридически - с августа. А через несколько дней «ФК Открытие» подпало под санацию.

Одна из задач Фрая – вывести в ноль убыточное для «Росгосстраха» ОСАГО. В прошлом году проблемы в этом сегменте обернулись для крупнейшего игрока рынка автогражданки рекордным убытком – 33 млрд руб.

Основная задача - разработка и согласование модели развития на 2018-2020 гг., внедрение современной системы корпоративного управления, возвращение компании к прибыльности – прежде всего в ОСАГО – в 2018 г., рассказал Фрай. В июне совет директоров «Росгосстраха» досрочно прекратил полномочия президента Данила Хачатурова, руководившего компанией более 10 лет. Теперь судьба «Росгосстраха» будет зависеть от новых топ-менеджеров «ФК Открытие».

Задорнов в интервью «Коммерсанту» раскритиковал бывший менеджмент «Росгосстраха». По его мнению, «Росгосстрах» при уникальной позиции на рынке ухитрился «в лице собственников и менеджмента абсолютно ничего не сделать за 10 лет». А причиной финансовых сложностей у страховщика стало не ОСАГО, а «ужасное состояние» IT-платформы и пренебрежение базовыми принципами управляемости. В интервью «Ведомостям» Хачатуров утверждает, что в компании были собраны лучшие кадры на рынке и что «Росгосстрах» подвело именно обязательное автострахование, ставшее «ядовитой пилюлей» после распространения на ОСАГО действия закона о защите потребителей в 2013 г.

В 2017 г. произошло множество новых назначений, обусловленных ростом значимости IT в финансовом секторе. Сменились руководитель блока «Технологии» в Сбербанке, IT-директора в «ФК Открытие» и крупнейших страховых компаниях, в том числе в ВСК и «Согазе». Сбербанк также сменил главу своей IT-«дочки» «Сбербанк-технологии» и ввел новую позицию – старшего вице-президента по трансформации.

Автопром

В 2017 г. продажи легковых автомашин вырастут на 12%, однако рынок прежде падал пять лет и в целом потерял 50%, говорит Михаил Ганелин, аналитик «Атона». Конкуренция между автодилерами усиливается, говорит Константин Юминов, аналитик Райффайзенбанка. В 2017 г. произошли кадровые изменения в топ-менеджменте крупнейших автодилеров. Гендиректор холдинга «Рольф» Татьяна Луковецкая стала председателем совета директоров, а ее должность заняла Светлана Виноградова, прежде руководившая кластером дилерских центров «Рольф юг», «Звезда столицы «Мерседес-Бенц». Компания отказалась от комментариев, сославшись на то, что в «Рольфе» идут серьезные перестановки и пресс-служба будет расформирована. Несколько топ-менеджеров «Рольфа» перешли в другую крупную автодилерскую компанию – «Автоспеццентр». Новым гендиректором компании стал бывший финансовый директор «Рольфа» Виталий Павловский.

В автопроме у большинства заводов производственные мощности по-прежнему недозагружены. Перед топ-менеджерами стоит задача повышения эффективности, и сейчас их все чаще поручают не экспатам, а российским руководителям, способным найти нестандартные решения, говорит Ганелин. Например, Адиль Ширинов в июле был назначен президентом и гендиректором Ford Sollers, он стал первым президентом компании – россиянином, компанию прежде возглавляли Тед Каннис и Марк Овенден.

Ширинов работает в автомобильной индустрии с 1990-х гг., принимал ключевое участие в строительстве завода Ford во Всеволожске, работал в Sollers. Как рассказал «Ведомостям» Ширинов, краткосрочная задача – укрепление финансовой устойчивости, среднесрочная – формирование команды, долгосрочная – определение продуктовой стратегии, которая позволит сделать российский рынок одним из ключевых для глобального Ford.

С 1 января пойдет на повышение президент «АвтоВАЗа» Николя Мор: он назначен операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault. При этом Мор сохранит должность президента «АвтоВАЗа». В 2017 г. «АвтоВАЗ» впервые за пять лет получил операционную прибыль в 1,9 млрд руб. за девять месяцев по МСФО. Назначение Мора связано с успехами «АвтоВАЗа». Его продажи выросли на 17%, доля рынка – тоже, говорит Юминов. Но это заслуга не только Мора, но и предыдущего менеджмента, говорит Юминов.

IT и телекоммуникации

В 2017 г. сменилось руководство в российских офисах Microsoft и Apple – после отъезда экспатов. Гендиректором московского офиса Apple стал Виталий Морозько, прежний руководитель Петер Энгроб Нильсен получил назначение в лондонский офис. В Microsoft гендиректором был назначен операционный директор Томаш Боченек.

Все меньше иностранцев на топ-менеджерских должностях остаются работать в России, поэтому на высшие должности назначают россиян, говорит Ольга Кузнецова, партнер компании Rosexpert.

Бывший гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин стал гендиректором интернет-холдинга Ozon.ru. Эксперты говорят, что Шульгина увлекли новые амбициозные задачи Ozon. По сравнению с «Яндексом» Ozon есть к чему стремиться – например, выйти на IPO, говорит Либин. Рынок электронной коммерции менее зрелый – там много трудных задач, которые ищет Шульгин, предполагает Либин. Шульгину предстоит улучшить поисковые механизмы в Ozon и инструменты big data, руководить созданием собственной сети постаматов Ozon Box, говорит Максим Антонов, партнер из Cornerstone.

После ухода Шульгина гендиректором «Яндекса» была назначена Елена Бунина, прежде директор по персоналу компании. Часть обязанностей Шульгина взяли на себя технический и операционный директора. Должность гендиректора в «Яндексе» номинальная: долгосрочные решения принимает Аркадий Волож, поэтому никаких изменений стратегии эти назначения не повлекут, говорит Александр Венгранович, аналитик «Открытие капитала».

Новые назначения произошли у сотовых операторов. Гендиректором «Вымпелкома» стал бывший вице-президент МТС Василь Лацанич. Это сильный топ-менеджер, способный улучшить показатели «Вымпелкома». «Вымпелком» застала врасплох отставка Михаила Cлободина, после этого гендиректором «Вымпелкома» в течение года был Шель Йонссен, отвечающий за Италию и Россию. Но сразу было очевидно, что это временное назначение, говорит Кузнецова.

Решение Лацанича могла ускорить новость о продлении контракта до 2020 г. с действующим президентом МТС Андреем Дубовсковым, говорит Антонов, Лацанич всегда был на вторых должностях, а теперь стал первым лицом.

«Мегафон» же обрел нового исполнительного директора – Геворка Вермишяна, ранее руководившего корпоративными финансами «Мегафона». Гендиректор оператора Сергей Солдатенков продолжит курировать связи с акционерами и госструктурами, а также отвечать за ключевые госпроекты «Мегафона». Солдатенкова, руководившего «Мегафоном» в течение 10 лет до 2012 г., пригласили в компанию в 2016 г., чтобы исправить финансовые результаты после ухода Ивана Таврина (гендиректора с 2012 по 2016 г.), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к акционерам, но и при Солдатенкове результаты оператора остались слабыми. Новый исполнительный директор будет руководить «дочками» и филиалами оператора, сетевым строительством, следить за выполнением стратегии развития.

В блоке «Финансовый сектор» исправлена должность Николауса Фрая - с главного управляющего директора на генерального директора «Росгосстраха».