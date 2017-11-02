Cуд арестовал счета бывшего гендиректора «Почты России»

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что в 2014–2015 гг. Страшнову необоснованно была выплачена зарплата в размере 46 млн руб., а также премия по итогам 2014 г. на сумму более 82 млн руб., пишет «Коммерсантъ» Максим Стулов / Ведомости

Басманный суд наложил арест на более чем 95 млн руб. бывшего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Это произошло еще 31 августа и решение уже обжаловано адвокатом Страшнова, уточнила она. Рассмотрение жалобы пройдет в Мосгорсуде 8 ноября.

В свою очередь «Коммерсантъ» сообщил, что на счетах Страшнова арестовали 128 млн руб. В ходе проверки Генпрокуратура установила, что в 2014–2015 гг. Страшнову необоснованно была выплачена зарплата в размере 46 млн руб., а также премия по итогам 2014 г. на сумму более 82 млн руб., пишет издание.

Адвокат Дмитрия Страшнова Виктория Бурковская отказалась от комментариев «Коммерсанту». Изданию также не удалось связаться со Страшновым.

Вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством, говорил Страшнов ранее. В феврале в Следственный комитет России были направлены материалы еще одной прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова.

В марте правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. По версии следствия, она готовила трудовой договор с руководителем «Почты России». Следствие считает, что Лаптева рассчитала ему завышенный в восемь раз оклад, а также завысила размер вознаграждения за 2014 г.

Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по 2017 г. В июле ему не продлили контракт. О его отставке говорили с начала года как раз из-за проверок Генпрокуратуры.

В четверг, 2 ноября, стало известно новое место работы Страшнова. Это компания «Еврохим», один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Страшнов займет пост операционного директора. Он будет работать в Швейцарии, уточняла компания.