Пять главных назначений 2017 года
К власти приходят управленцы со знанием технологий и новыми подходами к управлению
Николай Подгузов – преемник Дмитрия Страшнова на посту гендиректора «Почты России». Страшнов пострадал из-за плохого GR
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У Михаила Задорнова, нового предправления санируемого «ФК Открытие», немалый опыт интеграции финансовых институтов
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Сначала Николаус Фрай, выходец из Allianz, был назначен главным управляющим директором «Росгосстраха», а через несколько месяцев - генеральным директором
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Сергей Иванов-младший возглавил крупнейшую компанию России по добыче алмазов – «Алросу» и уже начал реформы
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Елена Бунина, прежде чем стать гендиректором «Яндекса», была директором компании по персоналу
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