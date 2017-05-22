Страхование
Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: Поводырь для «Росгосстраха»

«Росгосстрах» нашел антикризисного управляющего

Главным управляющим директором компании стал экс-гендиректор «Альянса» Николаус Фрай, который выведет убыточное для страховщика ОСАГО в ноль

Экс-гендиректор «Альянса» Николаус Фрай стал главным управляющим директором «Росгосстраха», сообщил «Ведомостям» представитель страховщика: Фрай займется разработкой и внедрением антикризисной стратегии компании на рынке ОСАГО, усовершенствует структуру ее бизнеса и будет отвечать за его развитие. Должность главного управляющего директора в «Росгосстрахе» новая, гендиректор компании Дмитрий Маркаров сохраняет полномочия по оперативному управлению страховщиком, уточняет представитель «Росгосстраха». Полномочия самого Фрая будут максимальными, признает он, добавляя, что два директора будут «плотно взаимодействовать по всем вопросам». С Маркаровым оперативно связаться не удалось.

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