«Росгосстрах» нашел антикризисного управляющего

Экс-гендиректор «Альянса» Николаус Фрай стал главным управляющим директором «Росгосстраха», сообщил «Ведомостям» представитель страховщика: Фрай займется разработкой и внедрением антикризисной стратегии компании на рынке ОСАГО, усовершенствует структуру ее бизнеса и будет отвечать за его развитие. Должность главного управляющего директора в «Росгосстрахе» новая, гендиректор компании Дмитрий Маркаров сохраняет полномочия по оперативному управлению страховщиком, уточняет представитель «Росгосстраха». Полномочия самого Фрая будут максимальными, признает он, добавляя, что два директора будут «плотно взаимодействовать по всем вопросам». С Маркаровым оперативно связаться не удалось.

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