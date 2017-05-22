«Росгосстрах» нашел антикризисного управляющего

Одна из задач Фрая – вывести в ноль убыточное для «Росгосстраха» ОСАГО, указывает представитель страховщика
Е. Разумный / Ведомости
Экс-гендиректор «Альянса» Николаус Фрай стал главным управляющим директором «Росгосстраха», сообщил «Ведомостям» представитель страховщика: Фрай займется разработкой и внедрением антикризисной стратегии компании на рынке ОСАГО, усовершенствует структуру ее бизнеса и будет отвечать за его развитие. Должность главного управляющего директора в «Росгосстрахе» новая, гендиректор компании Дмитрий Маркаров сохраняет полномочия по оперативному управлению страховщиком, уточняет представитель «Росгосстраха». Полномочия самого Фрая будут максимальными, признает он, добавляя, что два директора будут «плотно взаимодействовать по всем вопросам». С Маркаровым оперативно связаться не удалось.