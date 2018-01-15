Авто
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Анастасия Иванова
Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Авторынок завершил пятилетку падения

Продажи автомобилей в России выросли впервые за пять лет

Автопроизводители ожидают дальнейшего роста рынка, но этому может помешать государство

Рынок новых автомобилей в 2017 г. вырос в России впервые за пять лет, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с 2016 г. продажи увеличились на 11,9% до 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Это лучше прогноза, который давала ассоциация. В начале 2017 г. АЕБ предсказывала рост на 4%, а в октябре скорректировала прогноз до 10,8% (1,58 млн машин).

Самой популярной автомобильной маркой в России продолжает оставаться Lada от «АвтоВАЗа»: ее продажи выросли на 17% до 311 600 шт. А самой продаваемой моделью стала Kia Rio, обошедшая лидера прошлого года Hyundai Solaris и шедшую за ним Lada Granta.

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