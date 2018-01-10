Крупнейшие производители повышают цены на автомобили

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В России пока продаются машины 2017 года выпуска, но автоконцерны уже начали массово переписывать прайс-листы Максим Стулов / Ведомости

В России пока продаются машины 2017 года выпуска, но автоконцерны уже начали массово переписывать прайс-листы. Вслед за «АвтоВАЗом», который поднял цены на весь модельный ряд на 2,5%, готовится увеличить цены на свои машины и находящийся на 2-м месте корейский производитель Kia. Машины подорожают в среднем на 0,8%, рассказал «Ведомостям» представитель Kia. Одновременно корейский производитель, как и Lada, предлагает скидки на машины 2017 года выпуска. «Из-за долгих праздников и связанного с ними увеличения расходов январь традиционно является самым слабым месяцем с точки зрения спроса», – объясняет собеседник. Но проблем с затариванием складов нет, уверяет он. По итогам 11 месяцев 2017 г. Kia демонстрирует самую высокую динамику роста продаж среди брендов, входящих в топ-10, – плюс 24%. Для сравнения: весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 11,7%, по данным АЕБ.

Другая корейская марка, занимающая на российском рынке 3-е место, – Hyundai – предупредила дилеров об удорожании моделей Solaris и Creta (2018 года выпуска), рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний. Ценник увеличился на 10 000 руб., или примерно на 1,5%. Это самые продаваемые модели компании в России – на них приходится почти 80% продаж Hyundai. Общие продажи марки в России по итогам 11 месяцев увеличились на 9%.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}