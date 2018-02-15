«АвтоВАЗ» сократил убыток почти в пять раз

Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» сообщил, что его чистый убыток по МСФО в 2017 г. сократился в 4,6 раза и составил 9,7 млрд руб. Операционная прибыль компании составила 1,6 млрд руб. (годом ранее был убыток в 16,2 млрд руб.), помог рост продаж, цен, вывод на рынок более дорогих комплектаций автомобилей, укрепление рубля, программа рекапитализации, инициированная основными акционерами – Renault-Nissan и «Ростехом», объяснил исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по финансам Штефан Мауэрер.

Выручка «АвтоВАЗа» в 2017 г. выросла на 22% по сравнению с 2016 г. и достигла 225,6 млрд руб. Основную прибавку обеспечил рост продаж автомобилей на российском рынке – 320 222 машины, на 16,2% больше, чем в 2016 г. Доля «АвтоВАЗа» в продажах легковых и легких коммерческих автомобилей в России достигла самого большого значения за последние шесть лет – 19,5%.

Для сравнения: в рекордном для российского рынка 2012 г. доля «АвтоВАЗа» составляла 18,3%. В прошлом году в десятку наиболее продаваемых вошли четыре модели Lada – Granta, Vesta, Largus и Xray. Основной прирост обеспечили Xray, а также Vesta, семейство которой расширилось: к седану осенью 2017 г. добавился универсал и его кросс-версия. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор обещал, что это только начало, «АвтоВАЗ» и дальше будет развивать это семейство. Всего в 2017-2026 гг. компания планирует вывести на рынок 12 новых моделей разных семейств (две уже появились) и 11 – с обновленным дизайном (выпуск части из них начнется до конца 2018 г.). Подробностей Мор не сообщил, но предупредил, что некоторые новинки можно будет увидеть на Московском автосалоне-2018.

Российский рынок в нынешнем году вырастет минимум на 10%, «АвтоВАЗ» хочет сохранить или нарастить долю, продолжал Мор: спросу, помимо общего оживления рынка, помогут госпрограммы стимулирования спроса, которые продолжают действовать.

«АвтоВАЗ» сумел в 2017 г. увеличить и экспорт на 3,3 млрд руб., или на 44,5% по сравнению с 2016 г. Всего за рубеж отправлено 24 955 автомобилей и сборочных комплектов. Основным зарубежным рынком остается Казахстан, где Lada собираются из машинокомплектов. Среди новых рынков – Куба, Иордания, Китай и Литва. Прогноза экспортных поставок на 2018 г. Мор не дал, но заверил, что планируется увеличить как поставки, так и число стран, куда они пойдут. Компания, по словам Мора, не намерена в ближайшей перспективе серьезно наращивать поставки в Европу – там ужесточены экологические требования.

Серийный выпуск гибридов и электромобилей не входит в краткосрочные планы «АвтоВАЗа», сообщил Мор, но именно разработка новых автомобилей будет одной из ключевых задач компании в 2018 г. Параллельно «АвтоВАЗ» продолжит оптимизировать расходы и рассчитывает в 2020 г. выйти уже на чистую прибыль, заключил президент компании.

В ближайшее время Мор покинет этот пост.