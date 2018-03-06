Автомобили российского производства завоевывают рынок

Максим Стулов / Ведомости

Доля автомобилей российской сборки в продажах легковых машин в России в 2017 г. выросла на 4 п. п. – с 79 до 83%, говорится в обзоре PwC. Это абсолютный исторический рекорд, который во многом был достигнут благодаря политике государства, направленной на повышение локализации производства, отмечает руководитель отдела по сопровождению сделок PwC в России Олег Малышев. Еще в 2012 г. на долю автомобилей российской сборки приходилось 65%, следует из данных PwC.

Всего в прошлом году было продано 1,475 млн легковых автомобилей. Из них на импортированные пришлось 255 000 шт., что на 7% ниже, чем в 2016 г. Продажи автомобилей российских брендов выросли на 14% (22% рынка), а иномарок российской сборки – на 19% (61% рынка).

Лидеры рынка действительно делают ставку на локализованные модели. Например, все легковые модели Hyundai – местного производства, импортируется лишь микроавтобус H-1, отметил представитель автоконцерна.

Все российские хиты продаж Renault производятся в нашей стране – Kaptur, Duster, Logan, Sandero и Sandero Stepway, отметил представитель французской компании. По его словам, в 2017 г. доля проданных автомобилей Renault локальной сборки выросла до 99,2% (в 2016 г. было 98,2%, в 2015 г. – 95%). Планы на 2018 г. он не раскрыл. Сейчас Renault импортирует модели Koleos, Dokker, Master, а также электромобили Kangoo Z.E. и Twizy.

Все модели Kia, кроме Picanto, для российского рынка производятся локально, говорится на сайте компании.

У Nissan импортируются лишь две модели – Juke и GT-R, отметил представитель импортера. По его словам, компания концентрирует усилия на продвижении кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano местной сборки. Благодаря собственному производству легче контролировать расходы, а значит, и цены на автомобили, также упрощается логистика, добавил представитель Nissan. Планы он также не раскрыл.

Покупатель стал лояльнее относиться к локальной сборке благодаря строгому соблюденю российским производством стандартов импортеров, отмечает предправления АГ «Авилон» Андрей Павлович. Машины местного производства выигрывают за счет более низкой цены, не уступая по качеству импортным, согласен директор дивизиона «Ленинский» ГК «Автоспеццентр» Алексей Забелкин.

Широкое многообразие брендов, моделей и опций, а также активная маркетинговая политика автопроизводителей способствуют тому, чтобы потребность в импорте снижалась, отмечает Малышев.

Спаду продаж произведенных за пределами России автомобилей не помешало даже значительное укрепление рубля в прошлом году – с 67 в 2016 г. до 58 руб. за доллар, говорится в отчете PwC. Большая часть импортных автомобилей – это премиальные бренды, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. У многих из них в прошлом году продажи не выросли или даже упали. «Несмотря на то что в целом премиальный сегмент в меньшей степени подвержен негативному влиянию экономического спада, в случае затяжного кризиса начинает проявляться отложенный негативный эффект», – говорится в обзоре PwC. Продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса, остались прежними или даже упали у пяти брендов – Mercedes (0%), Lexus (-2%), Land Rover (-3%), Porsche (-8%), Audi (-18), а выросли только у трех – Volvo (26%), Infiniti (10%) и BMW (9%).

Впрочем, несмотря на мизерную долю продаж в штуках, в деньгах на «настоящие иномарки» пришлось 38% продаж. Больше только у иномарок российской сборки – 52%.

В этом году продажи произведенных за пределами России автомобилей впервые за несколько лет могут вырасти – с 255 000 до 280 000 шт., прогнозирует PwC. При этом доля рынка в штуках сохранится на уровне 2017 г.

Росту продаж может способствовать снижение ввозных таможенных пошлин, объясняет Малышев. Пошлины снижаются согласно подписанному в 2012 г. протоколу о вступлении России в ВТО с 30% в 2012 г. до 15% в 2019 г., напоминает он. В 2018 г. они будут снижены до 17%. Стабилизация цены на нефть и курса рубля также могут вызвать рост, но рынок вряд ли достигнет докризисных показателей в текущих условиях, уверен Малышев.

Беспалов из «ВТБ капитала» не разделяет такого оптимизма. По его мнению, импорт продолжит падать и дальше: в 2018 г. – еще на 5%. Сегодня даже премиальные бренды локализуют некоторые модели и инвестируют в производство в России, объясняет эксперт. По его словам, индексация утилизационного сбора создаст дополнительные барьеры для импорта. С этим согласен Малышев: индексация утилизационного сбора может заставить потребителей покупать локализованные автомобили, если итоговые цены на импорт сильно вырастут.

Но автопроизводители, продающие только импортные автомобили, делают оптимистичные прогнозы на 2018 г. Subaru рассчитывает нарастить продажи на 30%, Suzuki – на 30%, Jaguar и Land Rover – на 10%, Volvo ожидает «двузначный рост», Porsche – сохранить результаты 2017 г., отметили их представители. У BMW в 2017 г. около 40% автомобилей были импортными, рассказал представитель марки: в 2018 г. компания ожидает продать 35% импортных машин, что соразмерно с 2016 г. BMW делает ставку на модели, которые производятся в России, продолжает представитель компании: это X5, X3 и 5-я серия.