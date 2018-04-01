Carprice вышел на второе место по продажам подержанных машин

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По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 г. продано 5,3 млн подержанных машин – на 2% больше, чем в 2016 г. Carprice

В 2017 г. оборот сервиса онлайн-аукциона автомобилей с пробегом Carprice вырос на 60% по сравнению с 2016 г. и составил 32 017 шт., подсчитали аналитики журнала «Автобизнесревю», это второй показатель в России.

Первым с 1,5-кратным отрывом идет лидер авторынка – холдинг «Рольф»: он продал 48 158 подержанных машин. 3-е место – у казанского «Транстехсервиса»: 30 741 автомобиль.