Авто / Легковые автомобили

Carprice вышел на второе место по продажам подержанных машин

Сервис онлайн-аукционов подержанных автомобилей обогнал всех, кроме «Рольфа»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В 2017 г. оборот сервиса онлайн-аукциона автомобилей с пробегом Carprice вырос на 60% по сравнению с 2016 г. и составил 32 017 шт., подсчитали аналитики журнала «Автобизнесревю», это второй показатель в России.

Первым с 1,5-кратным отрывом идет лидер авторынка – холдинг «Рольф»: он продал 48 158 подержанных машин. 3-е место – у казанского «Транстехсервиса»: 30 741 автомобиль.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

****** ********* ******** – ****** ********* (********** ****** ****** ******, ** ******** ****** * ******* **** *.) ****** * **** *. **** **********, ********* *** *************.

** ****** ************** ********* «********», * **** *. ******* *,* *** *********** ***** – ** *% ******, *** * **** *. *********** ********** ******* * **** *. ******** *** *** ***** * ********, ******** ******* ******** «**************» ******* ****** ****** ********** ********** ***********, *** **% ***** *****.

******** ** ******* ****** ************, ********* *********** ******* ***** ********, ****** * ******** * ***** *******. ****** *** ******** ***: ****** ******** ****** * ***** ****** ********, *********** ** ***********, ******* ****** * ********** **** * ********** ** *****. ********* ****** ********** ****, ********* ***, *** **** ********, * ******** ************** * ********. ******** ******** *,*–* ****.

******** ******** ** * ********* ************ – *********** ******, ************ ********: ******* ******* – *********** ****** (**%), ***********, ****** ** ******* ******** *–* ****** * ***** (**%), **********, * ******** ************ (**%).

********** «***********» ********** ********, *** **** ********** ******** ********: * «**************» ******* **** ******* * ******* **************, * «******* ******» ******* ** * *%, * «******» ******* ******* ******** * ******************.

* ******** ******** ********* * **********, * ************ ******, ********** ************ ************ ****** ** «*************» ****** *********: * ******** ********** ***** ****** ******, ************ ****** ***** ****** *********** **** ********** * ********* ******, **************** *** **********.

* ******** ********** ******** *********** ******, ******** *****-** * *********, *** ****** ********, ** ******** *****, ********* ******** ************* ** ******* *********** * ******** **** **** «******» ******* *******.

* **** *. ***** *********** * ******** ******** *** ** *%, ******* ******: ******* **** *** ** ***** **********, ********** ************** ********* * ******** ***** *********** * ********. ****** ********, *** * **** *. **** ***** * ********, ********* ***** ***********, ***** ******* ******** ** **%.

******** ********* * **** *. ******* ***** ** *** ***** ** **** ******** * *********** ******* * ********** ***********, ******* ********. ********* ************ ******* * **** *. ** *** *****, ******** ************* *******: ****** ****** ********, * ***** ****** * **** ****** ** ****.

**** «******» ** **** *. – ******* ** ***–** *** *********** *****, *********** *******. *********** «******» ******** *********** ************ «**********», *** * **** **** *. *** ********* ****** ******** ****** ********* ****** ********** ***** * *********** *****.

Самые надежные и проблемные подержанные автомобили

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике