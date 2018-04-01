Carprice вышел на второе место по продажам подержанных машин
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В 2017 г. оборот сервиса онлайн-аукциона автомобилей с пробегом Carprice вырос на 60% по сравнению с 2016 г. и составил 32 017 шт., подсчитали аналитики журнала «Автобизнесревю», это второй показатель в России.
Первым с 1,5-кратным отрывом идет лидер авторынка – холдинг «Рольф»: он продал 48 158 подержанных машин. 3-е место – у казанского «Транстехсервиса»: 30 741 автомобиль.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
****** ********* ******** – ****** ********* (********** ****** ****** ******, ** ******** ****** * ******* **** *.) ****** * **** *. **** **********, ********* *** *************.
** ****** ************** ********* «********», * **** *. ******* *,* *** *********** ***** – ** *% ******, *** * **** *. *********** ********** ******* * **** *. ******** *** *** ***** * ********, ******** ******* ******** «**************» ******* ****** ****** ********** ********** ***********, *** **% ***** *****.
******** ** ******* ****** ************, ********* *********** ******* ***** ********, ****** * ******** * ***** *******. ****** *** ******** ***: ****** ******** ****** * ***** ****** ********, *********** ** ***********, ******* ****** * ********** **** * ********** ** *****. ********* ****** ********** ****, ********* ***, *** **** ********, * ******** ************** * ********. ******** ******** *,*–* ****.
******** ******** ** * ********* ************ – *********** ******, ************ ********: ******* ******* – *********** ****** (**%), ***********, ****** ** ******* ******** *–* ****** * ***** (**%), **********, * ******** ************ (**%).
********** «***********» ********** ********, *** **** ********** ******** ********: * «**************» ******* **** ******* * ******* **************, * «******* ******» ******* ** * *%, * «******» ******* ******* ******** * ******************.
* ******** ******** ********* * **********, * ************ ******, ********** ************ ************ ****** ** «*************» ****** *********: * ******** ********** ***** ****** ******, ************ ****** ***** ****** *********** **** ********** * ********* ******, **************** *** **********.
* ******** ********** ******** *********** ******, ******** *****-** * *********, *** ****** ********, ** ******** *****, ********* ******** ************* ** ******* *********** * ******** **** **** «******» ******* *******.
* **** *. ***** *********** * ******** ******** *** ** *%, ******* ******: ******* **** *** ** ***** **********, ********** ************** ********* * ******** ***** *********** * ********. ****** ********, *** * **** *. **** ***** * ********, ********* ***** ***********, ***** ******* ******** ** **%.
******** ********* * **** *. ******* ***** ** *** ***** ** **** ******** * *********** ******* * ********** ***********, ******* ********. ********* ************ ******* * **** *. ** *** *****, ******** ************* *******: ****** ****** ********, * ***** ****** * **** ****** ** ****.
**** «******» ** **** *. – ******* ** ***–** *** *********** *****, *********** *******. *********** «******» ******** *********** ************ «**********», *** * **** **** *. *** ********* ****** ******** ****** ********* ****** ********** ***** * *********** *****.