Гендиректор «Рольфа»Светлана Виноградова рассказывает, как избежать краха на падающем авторынке, и верит, что он вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в 3 млн машин

Статья опубликована в № 4534 от 27.03.2018 под заголовком: Светлана Виноградова: Через год начнется дефицит автомобилей с пробегом

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Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова Андрей Гордеев / Ведомости

Светлана Виноградова стала гендиректором крупнейшего в стране автодилера «Рольф» чуть больше года назад, а до этого проработала там 23 года. Она возглавила компанию после того, как российский рынок упал в 2016 г. на 11%, но «Рольф» чувствовал себя в кризис на удивление хорошо: в том году продажи выросли на 16%. С тех пор рост замедлился, однако Виноградова настаивает, что главное не «штуки» и не выручка, а рентабельность, – и результатами довольна.

Многие российские автодилеры накопили в кризис финансовые проблемы. Так, затянулась реструктуризация региональной фирмы «Модус», разорилась столичная «Независимость». В 2016 г. «Рольф» купил четыре дилерских центра «Пеликан-авто», Виноградова занималась их интеграцией в рольфовский бизнес. Следующим приобретением может стать автодилер «Дженсер» Владимира Пронина. Компания объявила о реструктуризации долгов в сентябре 2017 г., но, как рассказывали источники «Ведомостей», не смогла ее завершить, поскольку ВТБ и банк «Союз» все-таки потребовали погашения кредитов. В результате примерно 4% «Дженсера» получил за долги еще один крупный кредитор – Сбербанк, который стал обсуждать варианты спасения компании с «Рольфом»: банк взял бы на себя обязательства по долгам «Дженсера», а его наиболее интересные активы могут быть внесены в капитал «Рольфа». Взамен Сбербанк получил бы долю в объединенной компании. Виноградова подтвердила, что переговоры идут, но не раскрыла подробностей.

«Мы учили, тестировали и снова учили»

– Вы интегрировали бизнес «Пеликана» в «Рольф». Что было самым сложным?

Светлана Виноградова гендиректор «Рольфа» Родилась в 1968 г. в Москве. Окончила Российский государственный социальный университет (РГСУ) по специальности «экономист», специализация «финансы и кредит»

1986 начала работать в «Москниге» и до прихода в «Рольф» занимала различные должности в сфере продаж

1994 пришла в «Рольф» инженером сервис-бюро

2003 назначена директором дилерского центра «Рольф восток»

2008 стала региональным директором розничного направления «Рольфа» в Москве

2010 возглавила кластер «Рольф юг, центр, восток»

2016 курировала проект «Пеликан-авто» после слияния с «Рольфом»

2017 заняла пост гендиректора «Рольфа»

– Изменить менталитет людей в «Пеликане». Часть менеджеров адаптировалась – они до сих пор успешно работают, часть не смогла – эти люди ушли в первые месяцы. Были те, кто пытался, но вскоре сами сказали, что не готовы работать с такой скоростью и эффективностью. С ними мы тоже расстались.

– Обучали новых людей?

– Конечно. В «Рольфе» очень сильная система обучения. Мы учили, тестировали и снова учили. Прививали самостоятельность в принятии решений – очень важно, чтобы каждый сотрудник, и особенно руководитель, был готов к этому. Если компания может быстро меняться и обучать людей, она останется на плаву. Менее поворотливые компании – независимо от размера бизнеса – уходят с рынка. В «Пеликане» мы сразу начали встречаться с персоналом, с топ-менеджментом. Компания была вполне успешной в продажах автомобилей и сервисном обслуживании. Были ошибки и проблемы – например, большая закредитованность, строительство так называемых дворцов (дилерских центров. – «Ведомости»).

– Вы сами решали, кто останется?

– Да. Мы изучали, какие направления хорошо работают, какие – в более тяжелой ситуации. Сначала провели вводную встречу для всех сотрудников. Рассказали о стратегии компании, о ценностях. Что главный в дилерском центре – это клиент, а не директор. Вот очень интересный факт: спрашиваем людей, что они хотят узнать еще. Думали, спросят, что такое «Рольф», какие бренды в портфеле и т. д. А они нам говорят: «Мы про «Рольф» все прочитали, нам интересно, что будет с нами». Сотрудники вообще не понимали, куда идет компания.

– А куда она идет?

– Нам нужно было сделать дилерские центры «Пеликан» прибыльными, и не когда-то завтра, а уже сейчас. Для этого нужны были люди, готовые меняться, а меняться нелегко. Мы постоянно учимся сами и учим других.

В «Рольфе» для сотрудников действует академия по нескольким направлениям: автомобили с пробегом, маркетинг, сервис, продажи финансовых услуг и др. 15 марта мы открыли академию продаж. У нас есть большой проект Hipo – High Potential, там сейчас учится 40 будущих директоров. Чем выше позиция, тем человеку сложнее переучиваться. Требования к механикам или продавцам в «Рольфе» и «Пеликане» практически совпадали. На менеджерских позициях все по-другому. Приходилось объяснять, «продавать идеи», видели, как люди тяжело воспринимают, поэтому мы объясняли, объясняли, объясняли. И получили достойные результаты: за два года выручка выросла в 3 раза до 22 млрд руб., EBITDA тоже втрое – до 1,2 млрд руб., «Пеликан» из убыточного стал прибыльным – 695 млн руб.

А единой командой мы стали через год. В марте 2017 г. поняли, что все чувствуют себя частью «Рольфа».

– Все это за счет обучения?

Delance Limited («Рольф») автодилер

Совладельцы (данные кипрского реестра на 10 июня 2016 г.): Sinoco Limited (98,32%, бенефициар – Александр Петров, сын основателя компании Сергея Петрова), Игорь Маляров (1,68%).

Финансовые показатели (МСФО, 2015 г.):

выручка – 114,1 млрд руб.,

чистая прибыль – 4,7 млрд руб.



Группа «Рольф» основана в 1991 г. Сергеем Петровым, бывшим военным летчиком, в 2007–2016 гг. – депутатом Государственной думы. «Рольфу» принадлежит 42% эксклюзивного дистрибутора автомобилей Mitsubishi в России – Mitsubishi Motors Corporation Russia («ММС рус») и 49% логистического оператора Rolf SCS. В феврале 2016 г. «Рольф» завершил сделку по слиянию с «Пеликан-авто», владелец которого Игорь Маляров стал миноритарием «Рольфа». По данным сайта компании, дилерская сеть насчитывает 61 шоурум в Москве и Санкт-Петербурге, портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. «Рольф» занимает 48-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes с выручкой в 2016 г. 149,4 млрд руб. По данным компании, чистая прибыль по МСФО в 2016 г. (аудированная отчетность) составила 1,34 млрд руб., в 2017 г. (предварительная отчетность) – 3,67 млрд руб. Свернуть Прочитать полный текст

– Не только. Чтобы компания была успешной, нужно много факторов. Во главе должен быть лидер. Не босс, а именно лидер. Должны быть не просто правильные люди, а команда, правильные ориентиры, цели, мотивация. Одного из этих факторов нет – у компании не будет успеха. У нас это все было.

– Как вы мотивируете людей?

– По-разному. Кого-то деньгами, кого-то возможностью карьерного роста. Зарплата у наших сотрудников всегда соответствует рынку или выше.

У нас много неденежной мотивации. Раз в год проводим собственный «Оскар» и награждаем лучших сотрудников в разных номинациях. Борьба за то, чтобы попасть в номинанты, идет весь год, нельзя показать слабый результат даже за один месяц – сразу обойдут, побеждают действительно сильнейшие. У меня в кабинете висят фотографии не гуру бизнеса, а лучших сотрудников, включая механиков. Их лица меня вдохновляют, вселяют уверенность в завтрашнем дне.

Результаты 2017 г. показали, что у нас очень сильные менеджеры. За каждого нашего сотрудника идет борьба на рынке: это касается не только директоров, но и сотрудников дилерских центров. Любая компания, которая открывает новый дилерский центр, рассылает нашим сотрудникам предложения с троекратным повышением зарплаты. К счастью [для нас], не всегда эти предложения потом оправдываются. Наши сотрудники уходили и потом возвращались.

– Принимали?

– Принимаем. Мы не злопамятны.

– Из компании ушло много людей, которых считали звездами, в том числе Виталий Павловский, который стал главным управляющим директором «Автоспеццентра». Вы довольны командой, которая сейчас сформировалась?