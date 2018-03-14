К спасению автодилера «Дженсер» может подключиться «Рольф»

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«Дженсер» теряет дилерские контракты с лета 2017 г. Сергей Бобылев / ТАСС

Сбербанк обсуждает с крупнейшим в стране автодилером «Рольф» варианты спасения другого продавца машин – группы компаний «Дженсер». Сбербанк – совладелец последнего.

Предполагается, что Сбербанк возьмет на себя обязательства по долгам «Дженсера», его наиболее интересные активы будут внесены в капитал «Рольфа». Взамен Сбербанк рассчитывает на долю в объединенной компании. Это наиболее вероятная схема, говорят два человека, близких к разным участникам потенциальной сделки. О том, что Сбербанк обсуждает с «Рольфом» судьбу «Дженсера», известно также одному из кредиторов последнего. Источник, близкий к Сбербанку, говорит, что госбанк рассматривает разные сценарии работы с «Дженсером».

Представители Сбербанка и «Рольфа» от комментариев отказались. Связаться с представителем «Дженсера» в течение двух дней не удалось: он не отвечал на звонки.

По итогам 2016 г. «Дженсер» занимал 9-е место среди российских автодилеров в рейтинге журнала «Автобизнесревю»; более поздних данных нет. Тогда журнал оценивал выручку «Дженсера» в 46,2 млрд руб. (-11,1%). Крупнейшие совладельцы «Дженсера» – председатель его совета директоров Владимир Пронин и наследники основателя «Дженсера», Игоря Пономарева: у них 48,1% суммарно. Также крупные пакеты – у структуры Volga River One Capital Partners (26,7%) и Solway Group (21,2%).

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