Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: «АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora
Lada Priora будет снята с производства в июле
Тогда же «АвтоВАЗ» прекратит сборку Kalina и Granta, но на смену им придет обновленная модель
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Когда-то Priora была лидером продаж среди Lada
Анар Мовсумов / РИА Новости
«АвтоВАЗ» снимает с конвейера автомобили Lada Priora, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada. Об этом автопроизводитель недавно уведомил дилеров. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.
Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina. «АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам. Другие подробности в письме не раскрываются.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}