Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4571 от 22.05.2018 под заголовком: «АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora

Lada Priora будет снята с производства в июле

Тогда же «АвтоВАЗ» прекратит сборку Kalina и Granta, но на смену им придет обновленная модель
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«АвтоВАЗ» снимает с конвейера автомобили Lada Priora, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada. Об этом автопроизводитель недавно уведомил дилеров. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль.

Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina. «АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам. Другие подробности в письме не раскрываются.

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