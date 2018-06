Гендиректора Audi задержали в Германии

Matthias Schrader / AP

Гендиректора Audi Руперта Штадлера задержали в понедельник. Ордер был выписан в связи с опасениями правоохранительных органов, что Штадлер сможет скрыть или уничтожить улики, а также повлиять на свидетелей, говорится в сообщении прокуратуры Мюнхена.

«Мы подтверждаем, что Штадлера задержали сегодня утром. В настоящее время идет слушание по вопросу содержания его под стражей», – сказал Reuters представитель Volkswagen. В Audi не смогли оперативно предоставить агентству комментарии, а с самим Штадлером связаться не удалось.

Штадлер – подозреваемый по так называемому делу о дизельгейте (расследование манипуляций с данными о выбросах вредных веществ у автомобилей с дизельными двигателями. – «Ведомости»), писала The New York Times. По данным газеты, ранее в домах топ-менеджера и еще нескольких сотрудников Audi прошли обыски. Штадлера подозревают в мошенничестве в связи с продажей в Европе машин Audi, которые были оснащены спорным программным обеспечением, а также ложной рекламой, уточняет The New York Times. Сам гендиректор Audi отрицал обвинения, добавляет издание.

Скандал с манипуляциями данных о выбросах дизельных газов разразился еще в 2015 г. Volkswagen признал, что установил в 11 млн дизельных автомобилей программное обеспечение, позволявшее манипулировать результатами тестов на соответствие двигателей экологическим стандартам, передает BBC. Загрязнение атмосферы автомобилями компании в 40 раз превышало допустимые нормы. В прошлом месяце Audi признала, что еще 60 000 моделей A6 и A7 с дизельными двигателями имеют проблемы с программным обеспечением, уточняет BBC.

