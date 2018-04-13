Volkswagen Group меняет руководителя

Герберт Диcс (слева) заменит Маттиаса Мюллера (справа) на посту гендиректора Volkswagen Group Tannen Maury/EPA-EFE

Герберт Диcс заменит Маттиаса Мюллера на посту генерального директора Volkswagen Group, сообщила компания. Дисс, возглавлявший до этого марку Volkswagen (VW), вступает в должность сразу после принятия решения в четверг советом директоров и наблюдательным советом Volkswagen. Мюллер уходит с поста по взаимному согласию сторон, уточняется в сообщении.

Автоконцерн также реорганизует подразделения и оптимизирует управление 12 брендами. Группа создаст шесть новых бизнес-подразделений и выделит в отдельный регион Китай, крупнейший мировой рынок и страну сбыта для группы. VW разделит автомобильные бренды на три группы – массовые (Volume), премиальные (Premium) и люксовые (Super Premium). Компания собирается подготовить к акционированию подразделение грузовиков и автобусов (Truck & Bus), говорится в сообщении.

В правление автоконцерна войдет гендиректор Porsche Оливер Блюме. Он будет отвечать за производство группы. Дисс, которому сейчас 59 лет, будет отвечать в совете за исследования и разработки. Еще один член совета директоров, гендиректор Audi Руперт Штадлер, будет отвечать за продажи группы. Руководители, отвечающие за группы брендов, также возьмут на себя обязанности по управлению группой, сообщила компания, не уточнив другие подробности.

Председатель наблюдательного совета Ханс-Дитер Пётш поблагодарил Мюллера, назвав его работу «выдающейся». «Он взял на себя руководство осенью 2015 г., когда компания столкнулась с самой большой проблемой в своей истории,» цитируется Пётш с сообщении компании.

VW заменил Мюллера после того, как тот не смог реформировать портфель автомобильных брендов группы, а это является ключевым компонентом стратегического плана компании до 2025 г., пишет Automotive News Europe (ANE). План должен превратить компанию, попавшую в 2015 г.в скандал с фальсификацией показателей выбросов дизельных выбросов, «дизельгейт», в лидера по выпуску экологически чистых автомобилей. «Дисс готов выдерживать конфликты, это важно для того, чтобы двигались дела в такой компании, как Volkswagen», - сказал Bloomberg директор Центра автомобильных исследований университета Дуйсбурга-Эссена Фердинанд Дуденхоффер. Для гендиректора VW «конфликт будет частью программы», скащзал он.

Бывший топ-менеджер BMW Group, Дисс присоединился к VW в конце 2014 г., всего за несколько месяцев до «дизельгейта», и с самого начала пообещал ускорить переход на новые технологии, сдерживая при этом расходы. Его проект стал намного более актуальным после того, как дизельный скандал вызвал огромные издержки и изменил приоритеты компании.

После перехода Дисса в VW, многие сомневались, что новичок сможет освоиться со сложной внутренней политикой автопроизводителя. Но долговязый и хладнокровный баварец смог договорился о сделке с профсоюзами, позволившей сократить до 30 000 рабочих мест и сэкономить компании 3,7 млрд евро ($4,6 млрд). Последовательно устраняя проблемы в основном подразделении концерна, Дисс заслужил доверие контролирующего компанию семейного клана Порше-Пьех, сообщали источники Bloomberg.

Руководя в BMW закупками, Дисс сыграл важную роль во время финансового кризиса, сократив расходы более чем на 4 млрд евро, напоминает ANE. Затем он стал отвечать за разработки. Но в конкуренции на должность гендиректора его обошел Харальд Крюгер, назначенный в декабре 2014 г. Это подтолкнуло Дисса к переходу в Volkswagen.

«Дисс - человек действия. Он является наиболее приемлемым выбором VW, чтобы возглавить группу на следующем этап трансформации», - сказал аналитик Nord LB Франк Швуп.

Мюллер, которому сейчас 64 года, занимал пост генерального директора менее трех лет. В момент начала дизельного кризиса он был гендиректором Porsche, и принял руководство у подавшего в отставку предшественника, Мартина Винтеркорна.

За полгода до скандала с дизелями, в апреле 2015 г. Spiegel называл Мюллера кандидатом на место Винтеркорна во время конфликта тогдашнего председателя наблюдательного совета VW Фердинанда Пьеха с руководством компании и остальными акционерами. Всемогущий, как казалось на тот момент Пьех, хотел заменить разочаровавшего его Винтеркорна гендиректором Porsche. Но вскоре, проиграв противостояние, Пьех ушел с постов в компании. В сентябре, Мюллер все же возглавил концерн, находившийся под шквалом разоблачений и критики и угрозой санкций от властей многих стран. «В Porsche у меня все было хорошо, но моим долгом также было помочь компании и принять на себя руководство в трудной ситуации», объяснял решение Мюллер в интервью «Ведомостям».

Время для смены руководства кажется несколько противоречащим смыслу - VW в финансовом отношении находится на подъеме и сохранил статус первой в мире автопромышленной группы, отмечает Bloomberg. Но Мюллер начал проявлять признаки усталости, выглядел напряженным и раздражительным даже на публике. Накануне объявления о смене гендиректора источники Bloomberg говорили, что перемены в руководстве проводятся для исполнения долгосрочных планов группы. Когда VW начал приходить в себя после дизельного скандала, компания решила пересмотреть будущую структуру и решила рационализировать свой «византийский конгломерат». Спустя два года после вступления в должность Мюллер уже не рассматривался как правильный человек для проведения радикальных изменений, в том числе возможного выделения в отдельный бизнес подразделения грузовиков. В результате будущее Мюллера стало предметом споров, и он согласился освободить место, сказали источники.

«Мюллер проявил определенную усталость в своей должности», - сказал аналитик Bankhaus Metzler Юрген Пипер. «Дисс прошел школу жизни в VW» и, похоже, заслужил уважение влиятельных лиц компании.

В отличие от Мюллера, ветерана, проработавшего в VW четыре десятилетия, Дисс занимал руководящие должности в других компаниях, и не так привязан к устоявшейся корпоративной культуре. Его жесткая натура проявилась в деятельносии в марке Volkswagen, где он полностью пересмотрел разработку продуктов и снизил затраты. Долгое время находившееся в стагнации подразделение увеличило в 2017 г. прибыль до 4,1% (с 1,8% годом ранее). Дисс также стал первым менеджером Volkswagen, решившимся атаковать Tesla в электромобилях.