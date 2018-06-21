Toyota Camry: Бизнес-пауза

Toyota Camry с мотором V6 оказалась настоящим fun to drive автомобилем

Не успел я толком осмотреться на выходе из аэропорта Баку, как меня усадили на задний диван новой Toyota Camry и отвезли в парикмахерскую. Потом переодели в деловой костюм и, также с шофером, сопроводили на совещание. Обсуждали там, конечно, новую машину. Из 28 199 проданных в 2017 г. в России Camry примерно треть, по данным компании, оказалась в корпоративных парках (поэтому нам и дали прочувствовать, каково быть пассажиром заднего сиденья). «Совещались» мы примерно час. Постановили: продолжить завтра, но уже за рулем.

Пока 249-сильная машина с шофером курсировала между аэропортом, отелем (он же офис) и рестораном (на деловой ужин), я любовался столицей Азербайджана, которая все больше напоминает Дубай. Заодно игрался с сенсорным блоком управления климат-контроля заднего сиденья в подлокотнике. И то и другое было приятно.

Сзади в седане просторно – можно чуть ли не закинуть ногу за ногу. Мой «личный водитель» был ростом, как и я, за метр девяносто и чуть крупнее меня. Но, сидя на заднем сиденье, я возвышался над ним, словно он гораздо ниже меня ростом. Просто лимузин бизнес-класса, да еще в удлиненном кузове. С другой стороны, никаких излишеств – ни столиков, ни баров под шампанское с бокалами. Camry все же доступный бизнес-седан, цена на который стартует от 1,4 млн руб. (за базовую модель с мотором 2,0 л и 6-ступенчатой КПП). Но Camry V6 с 8-ступенчатым автоматом, которая возила меня по Баку, с раздельным климат-контролем сзади, подогревом сидений, электрорегулировкой угла наклона спинок и шторкой заднего стекла стоит 2,17–2,34 млн.

Облик новой Camry получился динамичным. Линии вдоль боковин волнами заходят на задние арки, подчеркивая проявившуюся на теле седана мускулатуру. Новые светодиодные фары завершают растянутую узкими крыльями решетку радиатора, зев бампера нарезан множеством ребер, напоминающих лезвия бритвенного станка. Сзади боковые волны обрываются на заточенных «под скальпель» светодиодных фонарях. Низ заднего бампера эффектно завершен трубами раздельного выхлопа.

Toyota Camry восьмого поколения построена на новой платформе GA-K. Кузов в сравнении с предшественником жестче на кручение, на 20 мм снижен центр тяжести. Длина машины выросла на 35 мм, ширина – на 15 мм, но высота снизилась на 50 мм. Колесная база прибавила 50 мм – на это расстояние сдвинулась передняя ось, улучшив пропорции автомобиля и расширив пространство в салоне. В основном прибавка досталась передним пассажирам. Наверное, поэтому спереди в новой Camry комфортно не менее, чем на заднем ряду. Открытая передняя дверь выглядит огромной и очень толстой. В дверной проем, кажется, сможет протиснуться медведь.

Асимметричная передняя панель Camry сориентирована на водителя и сделана в стиле последних новинок Toyota. Мультимедийная система Touch 2, к счастью, сохранила несколько кнопок, на которые выведены основные функции, на экран теперь выводится круговой обзор с камер вокруг машины. Эргономика и посадка за рулем отличные: всё под рукой, сидеть удобно, кресло регулируется сервоприводами с памятью настроек (в дорогих комплектациях, как V6), оснащено подогревом и вентиляцией, которая всасывает воздух с поверхности внутрь сиденья, а не выталкивает наружу. Увеличен диапазон регулировок руля (вылет теперь регулируется на 60 мм), сам руль стал на сантиметр меньше диаметром (370 мм).

На тесте были все три бензиновые модификации, доступные в России: с 4-цилиндровыми моторами 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (181 л. с.), оба с 6-ступенчатым автоматом, и 249-сильная версия V6 3,5 л с новой 8-ступенчатой АКПП.

Поездка началась легко и весело. Новый автомат (с классическим гидротрансформатором) превосходно согласован с обновленным V6 – Camry реагировала даже на едва заметные прикосновения к педали газа. Это оказалось не лишним на улицах Баку, где каждый норовит втиснуться перед тобой в ряд. За несколько дней до нас по улицам города гоняли болиды Formula 1, во многих местах остались бетонные ограждения и сетчатые заборы. Но гоночный адреналин в крови местных водителей, похоже, не рассасывается никогда – в каждый поворот после прямой я входил словно в борьбе с кем-то за лучшую позицию на выходе. И Camry не подвела, показав острые реакции руля (привод электроусилителя руля размещен на рейке, что улучшает отзывчивость) и быстрое ускорение. К тому же эту модель здесь явно уважают.

На автостраде новая Camry с V6 мгновенно ускорялась при обгонах и быстро набирала 200 км/ч. Не меньше зажгла Camry и в горах, показав чуткий информативный руль и неплохие тормоза. Но когда я попробовал менять передачи подрулевыми лепестками, воли мне электроника не дала: включать пониженную передачу на спуске, чтобы помочь тормозам, никак не удавалось. Не получалось и переключиться вниз и для ускорения на выходе из виража – в этой ситуации электроника считает действия водителя слишком агрессивными и продолжает управлять трансмиссией сама. Но это не испортило общего впечатления от машины. Camry с V6 оказалась настолько fun to drive, что даже аэродинамические шумы в районе зеркал при скорости выше 95 км/ч, подвывавшие иногда в унисон аудиосистеме JBL, нас только веселили. Никогда Toyota Camry не ездила так бодро, как сейчас.

Еще в горах мы пересели на версию с мотором 2,5 л. В ней не было подрулевых переключателей и проекционного дисплея на лобовое стекло, а был знакомый по прежней модели 6-ступенчатый автомат и такие же, как у 3,5-литровой машины, 18-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной 235/45. Былая прыть у машины сразу пропала, но ехала она слаженно и уверенно, более легкий двигатель ощущался по рулю в поворотах.

Разочаровала только 150-сильная модификация. Машина была обута в более узкие покрышки 205/65 R16, салон отличался бюджетной отделкой и минимальным оснащением. Езда на ней по горам Азербайджана, где приходится обгонять на подъемах медленно ползущие грузовики и автобусы, получилась очень напряженной. Не раз, дождавшись свободного и длинного участка на встречной, я включал поворотник, нажимал полный газ, начинал маневр и возвращался обратно, поняв, что уже не успеваю: задержка в передаче тяги ведущим колесам была такая, что шанс обогнать убегал. Возможно, паузу смог бы сократить новый 8-ступенчатый «автомат»? Еще в поворотах, которых в горах бесчисленное множество, высокопрофильная резина съедала информативность рулевого управления – появилось запаздывание в реакциях. Одним словом, базовая машина не рулится и не ускоряется, а аппетит 2-литрового мотора был, как у версии 2,5 л – около 8 л на сотню. Наверное, на этой модификации нас надо было возить в первый день – по городу и без крутых подъемов. В плане комфорта для пассажиров это замечательный вариант – едет плавно и без рывков, как бы резко водитель ни нажал на газ.

И тем контрастней оказались ощущения, когда на последнем участке тест-драйва мы вновь вернулись за руль Camry с V6 – насколько хороша эта версия для водителя.

Тест-драйв организован компанией Toyota Motor.