За семь месяцев продан почти миллион машин

У популярных марок продажи по-прежнему растут, по данным АЕБ Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в июле выросли в годовом сопоставлении на 10,6% – продано 143 452 шт., отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с июнем 2018 г. продажи упали на 8,2%.

Июль не принес фундаментальных изменений, комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: «Рынок продолжает восстановление с комфортным для себя двузначным показателем уже 15-й месяц подряд». Основным драйвером продаж остается рост доверия потребителя, подталкивающее его наконец сменить старый автомобиль на новый, считает Шрайбер. За январь – июль 2018 г. продан почти миллион новых автомобилей, а именно 992 673 шт., это на 17% больше, чем за семь месяцев год назад.

В июле 2018 г., по данным АЕБ, самыми продаваемыми марками остаются Lada (11%), Kia (14%) и Hyundai (20%). Среди массовых моделей неожиданно упали продажи Renault – на 4%, продолжается снижение продаж у Ford (-6%).

У остальных популярных марок продажи по-прежнему растут, по данным АЕБ: Toyota (22%), Volkswagen (19%), Skoda (25%), Nissan (4%), ГАЗ (6%). Значительно выросли продажи и у Mitsubishi (11-е место в списке самых популярных марок): в июле 2018 г. было продано почти в 2,5 раза больше машин, чем годом ранее, – 3539.

Самой популярной моделью в июле, как и в июне, стала Lada Vesta (8991 шт.). Предыдущий лидер Kia Rio (продано 7801 шт.) остается на втором месте. Третье – у Lada Granta (7599 шт.).

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