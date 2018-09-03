Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Peugeot и Citroen дешевеют
Группа PSA снизила цены на седаны Peugeot 408 и Citroen C4
Компания рассчитывает увеличить долю на рынке и остановить падение продаж Citroen
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В июне продажи Citroen упали почти на 33%
Группа PSA
Группа PSA с 3 сентября на 70 000–100 000 руб. снизила постоянные цены на все модификации и комплектации седанов Peugeot 408 и Citroen C4. Концерн также предлагает скидку в 100 000 руб. при использовании схемы trade-in. В итоге модели можно купить по цене от 799 000 руб. (Peugeot 408) и 825 000 руб. (Citroen C4) соответственно.
За счет снижения цен автоконцерн надеется увеличить долю в С-сегменте и общие продажи группы в России, поясняет представитель. Прогноз роста он не раскрыл. По его словам, PSA также думает над возможностью снижения постоянных цен на свои легкие коммерческие автомобили. На какие именно и на сколько, он не стал пояснять.
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