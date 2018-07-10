Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Автоуголок интернет-покупателя

Продажи автомобилей с пробегом становятся более надежными

Делая рынок цивилизованным, автодилеры и интернет-сервисы планируют нарастить доли
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Сервис бесплатных объявлений «Avito авто» открыл сервисные зоны в автосервисах «Вилгуд», сообщил управляющий директор «Avito авто» Иван Гуз и подтвердил представитель автосервиса. Зоны будут называться «Точка сделки», продолжает Гуз, перед покупкой машины с пробегом клиенты смогут ее проверить по 84 параметрам и получить отчет о ее истории из базы «Автотека»: пробег, была ли в авариях, ремонте, залоге. Диагностика на сервисе обойдется в 1490 руб., выездная – в 2490 руб. Гуз уверен, что 82% клиентов «Avito авто» воспользуются сервисом.

С 2016 г. у «Авто.ру» есть бесплатная проверка автомобилей в собственном сервисном центре, напоминает гендиректор «Яндекс.Вертикали» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа») Антон Забанных.

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