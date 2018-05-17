ВТБ снижает ставки автокредитов на новые отечественные автомобили

Новые условия будут действовать только при покупке машин у партнеров банка

Портфель банка в сегменте автокредитов – 100 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

ВТБ снизил ставки по партнерским программам кредитования на 1,5 процентного пункта (п. п.). Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ, говорится в сообщении банка.

Минимальные ставки кредитов на покупку новых Chevrolet NIVA теперь составляют 14% годовых, Lada – 13,1% при условии страхования залога и жизни заемщика. Автомобили марки ГАЗ приобретаются в кредит по ставкам от 15,5%.

Кредитные ставки банка зависят от срока займа и первоначального взноса, внесенного заемщиком. ВТБ выдает стандартные кредиты на покупку перечисленных автомобилей сроком от года до пяти лет на сумму до 1,5 млн руб. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости транспортного средства, для автомобилей Lada он может быть снижен до 10%.

Последний раз ВТБ снижал ставки автокредитов 8 мая. Тогда снижение в 2 п. п. касалось кредитов на новые иномарки Jaguar, Land Rover, Suzuki, Volvo и Lifan при приобретении у партнеров банка.

За I квартал 2018 г. ВТБ выдал автокредитов на 14,7 млрд руб. (+18% к I кварталу 2017 г.); портфель банка в данном сегменте – 100 млрд руб.

Благодаря снижению ставок растут выдачи автокредитов, отмечают представители бюро кредитных историй. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), автокредитование в I квартале 2018 г. выросло на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 115,1 млрд руб. Всего за квартал, по данным НБКИ, было выдано 164 300 кредитов на новые и подержанные автомобили, а доля кредитных продаж автомобилей составила примерно 50%.

По подсчетам НБКИ, за три года средний размер автокредита вырос на 21,4% и в I квартале 2018 г. составил 702 000 руб., а средняя цена нового автомобиля на тот период увеличилась на 15,7% до 1 356 900 руб. «Средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит», – считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в 2017 г. средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,45 млн руб. в рамках государственной программы льготного автокредитования», - считает он.

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