Автокредитование вернулось на докризисный уровень

В декабре дочка Сбербанка – «Сетелем» – выдала кредитов на рекордную сумму – 9,2 млрд руб. Андрей Махонин / Ведомости

В декабре прошлого года россияне взяли автокредитов на 55,7 млрд руб., следует из данных Frank RG. В последний раз больше кредитов на машину банки выдали в декабре 2013 г. – 58,2 млрд руб. Всего за 2017 г. выдачи автокредитов выросли на 41% до 508 млрд руб.

«Мы считаем декабрьские выдачи автокредитов системным успехом, до этого был восстановительный рост», – указывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Сейчас же выдачи вернулись на уровень 2014 г. и, по его прогнозам, продолжат расти.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли за 2017 г. на 11,9% до 1,59 млн, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Россияне покупают все больше новых автомобилей, рассказывает Грибанов, банки также активно выдают кредиты на поддержанные автомобили.

По словам Грибанова, госпрограммы поддержки автокредитования также сыграли свою роль, но не были решающим фактором для рынка. Так, в прошлом году помимо субсидирования ставки действовали программы «Первый» и «Семейный автомобиль», которые продлены и на этот год.

В декабре дочка Сбербанка – «Сетелем» – выдала автокредитов на рекордную сумму – 9,2 млрд руб., сообщил банк. Это позволило «Сетелему» вновь выйти на первое место (по итогам 11 месяцев в лидеры впервые с 2013 г. выбился ВТБ).

В тройке лидеров по итогам 2017 г. «Сетелем» с 72,3 млрд руб. выданных кредитов, ВТБ (71,6 млрд руб.) и «Русфинанс банк» (67,7 млрд руб.), следует из данных Frank RG.