Автодилеров хотят освободить от уплаты НДС при продаже машин с пробегом

Они смогут платить налог только с разницы в цене

Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Дилеры съедут с НДС

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Минпромторг хочет, чтобы автодилеры платили налог не с полной стоимости покупки, а с разницы при продаже Евгений Разумный / Ведомости

Отменить двойное налогообложение при продаже автомобилей с пробегом предложил Минпромторг, рассказал «Ведомостям» его представитель. Такой вариант поправок в Налоговый кодекс планируется внести в Госдуму в ноябре этого года, говорит он.

Сейчас сделки [между компаниями по покупке и продаже автомобилей с пробегом] экономически нецелесообразны для автодилеров, указывает представитель Минпромторга: из-за двойного налогообложения НДС цена для конечного потребителя становится неконкурентоспособной.