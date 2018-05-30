Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Дилеры съедут с НДС

Автодилеров хотят освободить от уплаты НДС при продаже машин с пробегом

Они смогут платить налог только с разницы в цене
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Отменить двойное налогообложение при продаже автомобилей с пробегом предложил Минпромторг, рассказал «Ведомостям» его представитель. Такой вариант поправок в Налоговый кодекс планируется внести в Госдуму в ноябре этого года, говорит он.

Сейчас сделки [между компаниями по покупке и продаже автомобилей с пробегом] экономически нецелесообразны для автодилеров, указывает представитель Минпромторга: из-за двойного налогообложения НДС цена для конечного потребителя становится неконкурентоспособной.

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