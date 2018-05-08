Продажи автомобилей с пробегом через интернет активно растут
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Все больше клиентов ищут подержанные автомобили на интернет-площадках и через онлайн-сервисы, рассказала «Ведомостям» руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Именно в интернете, по ее мнению, группируется самая большая база вторичных машин.
С развитием онлайн-сервисов клиенты стали тратить меньше времени на поиск автомобиля в разных салонах, говорит Кофанова. Кроме того, жители других городов теперь меньше ездят за вторичкой в Москву: цены в регионах и столице уравниваются, а местное предложение не уступает московскому. Почти все автомобили с пробегом сейчас продаются через сайты объявлений, соглашается директор по продажам «Авилон трейда» Антон Демкин: сначала клиент выбирает автомобиль на сайте, а к дилеру уже приезжает непосредственно оформить сделку купли-продажи. Так у «Авилона» продается 90% подержанных машин, у «Автоспеццентра» – 95%, у «Автомира» – более 50%, у «Рольфа» – 60%, сказали их представители. Подсчеты Deloitte показывают: если прежде клиент до покупки автомобиля с пробегом приходил к автодилерам 3–4 раза, то теперь – меньше двух. «Это значит, покупатель готов чуть ли не в первое посещение приобрести автомобиль», – резюмирует Кофанова.
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