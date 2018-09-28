Авто / Автомобильная промышленность

«Ренессанс» продал акции «АвтоВАЗа»

Инвестбанк мог заработать на бумагах завода 40% за неполные два года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Из капитала «АвтоВАЗа» вышла Renaissance Securities (Cyprus), у которой было около 11,5% российского автоконцерна. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «АвтоВАЗу», и подтвердил представитель госкорпорации «Ростех», владеющей 33,8% в СП Renault, владеющим 96,6% «АвтоВАЗа». Представитель «АвтоВАЗа» и Renault переадресовали вопросы «Ведомостей» к Renaissance. Ее представитель на вопросы «Ведомостей» пока не ответил.

Renaissance продала акции в рамках обязательной оферты, объявленной Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и Renault) в июле после увеличения доли с 64,6 до 83,5%. Выкуп завершился 25 сентября 2018 г., уточняется в сообщении Renault. В результате Alliance Rostec Auto увеличила долю в капитале «АвтоВАЗа» с 83,5 до 96,6%, сообщил 28 сентбяря «АвтоВАЗ».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике