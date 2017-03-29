«Ренессанс капитал» поработал на Renault

В конце декабря 2016 г. «АвтоВАЗ» завершил размещение допэмиссии. К продаже предлагались акции на 29 млрд руб. Большую часть из них – на сумму до 25 млрд руб. планировала купить Renault. Но в итоге СП французской компании, Nissan и «Ростеха» – Alliance Rostec Auto купила акции «АвтоВАЗа» лишь на 14,85 млрд руб. Еще 11,25 млрд руб. заплатила структура «Ренессанс капитала» – Renaissance Securities (Cyprus) и получила 24,09% акций. Ни сам «Ренессанс капитал», ни владельцы «АвтоВАЗа» с тех пор не объясняли, зачем инвестбанку доля в «АвтоВАЗе». Близкий к «Ренессанс капиталу» человек лишь говорил, что это была клиентская сделка. Но имени клиента не называл.

Детали допэмиссии Renault раскрыла в отчете за 2016 г. В нем сказано, что участие в допэмиссии Alliance Rostec Auto было профинансировано французской компанией. Она же предоставила СП кредит для покупки «финансового инструмента стоимостью 180 млн евро, в значительной степени обеспеченного долей в «АвтоВАЗе», несмотря на то что это не делает Alliance Rostec Auto B.V. законным владельцем каких-либо акций «АвтоВАЗа».

В итоге декабрьской допэмиссии доля Alliance Rostec Auto в «АвтоВАЗе» снизилась с 74,5 до 64,6%. Но с учетом финансового инструмента СП контролирует 88,69%, а Renault – 65,01%, указано в отчетности компании.

Указанная в отчете Renault сумма – 180 млн евро по курсу на конец декабря – эквивалентна 11,25 млрд руб., потраченным Renaissance Securities (Cyprus) на покупку акций «АвтоВАЗа». Совпадает и размер пакета – 24,09%.

Представители «Ренессанс капитала» и Renault это не комментируют. Представитель «Ростеха» настаивает, что Renaissance Securities (Cyprus) – портфельный инвестор: «Мы можем только порадоваться такому решению».

При превышении порога владения в 75% мажоритарный акционер обязан выставить оферту миноритариям. Видимо, «Ростех» и Renault-Nissan предпочли этого сейчас не делать, поэтому и привлекли в сделку партнера, комментирует руководитель корпоративной практики Sameta Ольга Сницерова. И даже раскрытие информации о том, что пакет де-факто приобретался на деньги Renault, не даст миноритарным акционерам права требовать проведения оферты, продолжает она.

Возможно, это сделка с прицелом на будущее, рассуждает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Привлечение «Ренессанс капитала» даст возможность в будущем провести принудительный выкуп акций миноритарных акционеров. Это может произойти после второй допэмиссии, которая должна пройти до середины 2017 г., думает эксперт.

Как декабрьская, так и предстоящая допэмиссия направлена на рекапитализацию «АвтоВАЗа». Сейчас будут размещаться бумаги на сумму до 95,3 млрд руб. Бумаги могут быть оплачены как деньгами, так и списанием долгов. Предполагается, что «Ростех» и Renault конвертируют в акции долги «АвтоВАЗа» на общую сумму 85 млрд руб.

Как ожидается, после размещения новых бумаг доля Alliance Rostec Auto вырастет примерно до 85%, а Renaissance Securities (Cyprus), если та не будет покупать акции, – упасть примерно до 10%. Reuters со ссылкой на источники, близкие к акционерам «АвтоВАЗа», сообщило 27 марта, что акционеры «АвтоВАЗа» рассматривают возможность делистинга. Для принудительного выкупа у миноритариев СП должно консолидировать 95%, но до этого ему нужно объявить оферту и купить не менее 10%. «При этом нужно быть уверенным, что ты сможешь собрать 10%, – говорит Ганелин. – В случае же с миноритарными акционерами «АвтоВАЗа» гарантировать это невозможно, ведь их тысячи по всей стране». Вопрос как раз и решает появление «Ренессанс капитала» в качестве нового крупного акционера – СП может купить его пакет, увеличив тем самым свою долю до 95%, добавляет Ганелин. То же самое говорит и Сницерова.

Сейчас «преждевременно говорить о каких-либо намерениях и планах в отношении приобретения доли Renaissance Securities», отмечает представитель «Ростеха». Планируется ли принудительный выкуп акций «АвтоВАЗа», собеседник не стал говорить, лишь пояснив, что сейчас основные акционеры сосредоточены на втором этапе рекапитализации.

В подготовке статьи участвовал Иван Песчинский