Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: Беспилотная мораль

Как наделить беспилотные авто всего мира единой моралью

Жители разных стран по-разному ценят жизнь друг друга
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В скором времени беспилотным автомобилям придется делать критический выбор – тот самый, что стоит перед водителями: спасти пешехода и пожертвовать собой и пассажирами или сбить пешехода.

Как показало исследование Массачусетского технологического института (Massachusetts institute of Technology, MIT), опубликованное в журнале Nature, жители регионов мира разнятся во мнениях, чью жизнь должен спасать искусственный интеллект: пассажира беспилотника или человека на пешеходном переходе? А если пешеход нарушает правила дорожного движения – кого?

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