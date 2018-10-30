Статья опубликована в № 4685 от 30.10.2018 под заголовком: Беспилотная мораль
Как наделить беспилотные авто всего мира единой моралью
Жители разных стран по-разному ценят жизнь друг друга
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Суть беспилотной технологии как раз в том, чтобы у машин не возникало морального выбора, рассказывает представитель «Яндекс.Такси»
Hundai
В скором времени беспилотным автомобилям придется делать критический выбор – тот самый, что стоит перед водителями: спасти пешехода и пожертвовать собой и пассажирами или сбить пешехода.
Как показало исследование Массачусетского технологического института (Massachusetts institute of Technology, MIT), опубликованное в журнале Nature, жители регионов мира разнятся во мнениях, чью жизнь должен спасать искусственный интеллект: пассажира беспилотника или человека на пешеходном переходе? А если пешеход нарушает правила дорожного движения – кого?
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