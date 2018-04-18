Технологии / Наукоемкие технологии

Alibaba разрабатывает беспилотные автомобили

По данным Caixin, компания уже начала испытания
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Компания Alibaba Group подтвердила, что занимается разработкой транспортных средств с автономной системой вождения. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на представителя компании.

Таким образом, Alibaba присоединилась к своим основным конкурентам в разработке искусственного интеллекта в Китае - компаниям Baidu и Tencent. Вместе три компании в индустрии называют BAT, отмечает газета South China Morning Post.

Для работы над проектом Alibaba планирует привлечь в лабораторию искусственного интеллекта около 50 новых сотрудников, уточнил представитель компании.

Ранее о том, что Alibaba работает над созданием машин с автономной системой вождения, сообщило китайское деловое издание Caixin со ссылкой на источники. Цель Alibaba - разработать самоуправляемый автомобиль, способный полностью контролировать процесс вождения без вмешательства человека, говорилось в материале. Caixin указывало, что Alibaba уже регулярно проводит испытания.

Это не первая попытка Alibaba войти в автомобильную промышленность, пишет MIT Technology Review. В начале года компания инвестировала в Xiaopeng Motors - стартап, который занимается разработкой электромобилей. Китайский гигант также сотрудничает с автомобилестроительной компанией Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). Компания работает над созданием подключаемых к сети транспортных средств и связанной с ними инфраструктуры.

Здесь Alibaba сталкивается с Baidu, на которую китайские власти возлагают большие надежды, пишет South China Morning Post. Baidu также разрабатывает полностью автономные беспилотные автомобили. В марте китайские власти разрешили ей тестировать автомобили на общих дорогах Пекина.

Tencent, в свою очередь, заключила соглашение с первой автомобильной корпорацией Китая FAW о совместном развитии «умных» автомобилей, напоминает газета. Компания заявляла, что может начать выпуск грузовиков-беспилотников до конца года.

Согласно прогнозам McKinsey, Китай может стать крупнейшим в мире рынком беспилотных автомобилей с встроенной системой искусственного интеллекта, а также 5G, которые рассматриваются в связке, отмечает South China Morning Post. Консалтинговая компания предсказывает, что ежегодный доход от продажи этих технологий к 2030 г. превысит $500 млрд.

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