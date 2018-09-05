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Volvo представила беспилотный электрокар без руля

Volvo Cars представила концепт беспилотного электрокара 360c. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В пресс-релизе говорится, что автомобиль полностью автономен и передвигается без водителя. Он может быть оборудован четырьмя разными способами в соответствии с нуждами пассажира: как место для сна, мобильный офис, жилая комната или место для развлечений.

Новые электрокары «открывают такие перспективы, как большая свобода в выборе места жительства, снижение нагрузки на рынок недвижимости и более доступная собственность», отмечает Volvo. Компания утверждает, что у автомобиля «есть потенциал стать серьезным конкурентом воздушным перевозкам на короткие расстояния».

Как пишет The Mashable по итогам презентации концепт-кара в Швеции, у автомобиля нет руля. Volvo представила новый «язык» для взаимодействия с другими транспортными средствами на дороге - при помощи звуков, цветов и других визуальных элементов.

В июле 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями и что электрификация впредь будет основой ее бизнеса. Компания планирует производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых с небольшой мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности приводящий автомобиль в движение.